Ehingen wirkt bei landesweiter Klimaschutzaktion mit

Im September 2019 startete der Gemeindetag Baden-Württemberg die landesweite kommunale Klimaschutzaktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“. Ziel der Aktion ist es, 2019 und 2020 baden-württembergweit in tausend Städten und Gemeinden jeweils tausend Bäume zu pflanzen und damit einen aktiven und nachhaltigen Beitrag zur Reduzierung von CO2 in der Luft zu erreichen.

Die Nachhaltige Stadt Ehingen ist diesem Aufruf gerne gefolgt und hat insgesamt in Ehingen und den Teilorten rund 320 neue Stadtbäume, darunter auch Obstbäume und Donau-Schwarzpappeln, gepflanzt. Auch im rund 1700 Hektar großen Gebiet des Forstreviers Ehingen wurden im Zeitraum vom Oktober 2019 bis April 2020 etwa 19 300 Pflanzungen, darunter Stieleichen, Fichten, Douglasien und Spitzahorne, vorgenommen. Es handelt sich dabei um eine gesunde Mischung aus Laub- und Nadelbäumen, die gemeinsam besser gegen mögliche Trockenjahre, Unwetter und Schädlingsbefall gewappnet sind. Grundsätzlich werden auch unabhängig von dieser Aktion im regelmäßigem Turnus Pflanzungen vorgenommen. Die Stadt Ehingen hat die Bedeutung des Umwelt- und Klimaschutzes bereits im Jahr 2012 erkannt als die Nachhaltige Stadt Ehingen (Donau) gestartet wurde. Seit diesem Zeitpunkt, sowie bereits in der Zeit davor, werden in Ehingen regelmäßig Maßnahmen zur Reduzierung von CO2 umgesetzt. Die Maßnahmen reichen von Blühstreifen an Straßen, dem Bezug von Öko-Strom und städtischen Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden und Flächen über Elektrofahrzeuge im städtischen Fuhrpark bis hin zu kommunalen Nahwärmenetzen, Blockheizkraftwerken oder der Phosphor-Rückgewinnung in der Kläranlage Ehingen. Zusätzlich zur Reduzierung des CO2 in der Luft befürwortet Ehingen die Aktion auch als Kommune mit großem Waldflächenanteil. Da der Wald als Speicher für das schädliche Treibhausgas CO2 eine zentrale Rolle für das Klima spielt, ist es der Stadtverwaltung und dem Forstrevier Ehingen ein großes Anliegen, ihn zu schützen und die Baumbestände noch zu erweitern.