Ehingen will „Big Point“ in Ravensburg

Mittendrin statt nur dabei: In der Fußball-Landesliga steckt die TSG Ehingen mitten im Abstiegskampf. Dass die Ehinger überhaupt noch Chancen auf den Klassenerhalt haben, hätte im Herbst vergangenen Jahres niemand mehr geglaubt. Doch am elften Spieltag, am 14. Oktober 2017, war der FV Ravensburg II zu Gast im Ehinger Stadion – und die TSG landete den ersten Saisonsieg. Nun ist Ehingen am Samstag beim FV zu Gast, Spielbeginn ist um 17.30 Uhr.

Wer im Abstiegskampf steckt, muss mit Fußballfloskeln umgehen können. Das weiß auch Ehingens Trainer Roland Schlecker, der eigentlich kein Freund von Floskeln wie „Sechs-Punkte-Spiel“ oder „Pflichtsieg“ ist. Im Vorfeld der Partie gegen Ravensburg II (14. der Tabelle) nimmt Schlecker aber den Begriff „Big-Point“ in den Mund. „Das Spiel ist für uns sehr wichtig. Wir kommen mit einem Lauf von drei Siegen und einem Unentschieden nach Ravensburg“, erklärt Schlecker, der weiß, dass die Gastgeber sehr gut in die Rückrunde gestartet sind, dann aber ihre Probleme hatten. „Ravensburg II hat eine enorme Qualität, das wissen wir“, sagt Schlecker, der unter der Woche „eine gewisse Lockerheit“ im Training verspürte.

„Es tut uns gut, dass wir wissen, dass wir mittendrin im Abstiegskampf sind. Lange Zeit mussten wir nur hinterherlaufen“, sagt Schlecker, der auf Valentin Gombold (privat verhindert), Jannik Lehner (Urlaub), Marian Degen (verletzt) und Matthias Soukup (Beruf) verzichten muss. Nicht mehr zum Einsatz kommen wird in dieser Saison Michael Oberdorfer, der sich beruflich im Ausland befindet.

Nach zwei Niederlagen in Folge sind die Ravensburger gegen den Tabellennachbarn unter Zugzwang. Nur ein Punkt und ein Tor aus drei Spielen – das ließ die Ravensburger nach einem Zwischenhoch wieder auf Rang 14 abstürzen. „Gegen Weingarten hatten wir wieder Nachlässigkeiten im Spiel, die wir in den ersten sieben Spielen des Jahres nicht hatten.“ Nachlässigkeiten führen zu Kontern, Konter zu Toren – das ist die simple Rechnung von Trainer Nectad Fetic. Was besonders auffällt: Momentan bekommt der FV II seine ohne Zweifel vorhandene Qualität in der Offensive nicht umgesetzt. „Die Stürmer bekommen zu wenig Anspiele“, sagt der Trainer. „Wir müssen öfter den Pass in die Spitze spielen, nicht nur versuchen, außen immer zur Grundlinie durchzugehen.“ Für Fetic gibt’s ein Indiz für die fehlende Einbindung der Stürmer: „Wir bekommen kaum Freistöße am Strafraum des Gegners – das zeigt einfach, dass wir zu selten mit dem Ball in der gefährlichen Zone sind.“

Für die Partie gegen Ehingen muss der Coach auf einen seiner wichtigsten Spieler verzichten: Kapitän Simon Kraft kann gegen die TSG nicht dabei sein. Fetic wird sich den Kopf darüber zerbrechen müssen, wer stattdessen die offensiven Impulse von der Sechs aus setzen soll. Immerhin: Felix Widmann ist nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder einsatzbereit. Die U23 spielt im Anschluss der Oberliga-Partie der ersten Mannschaft gegen Oberachern. Wird’s von dort Verstärkung geben? Fetic will nicht mal ausschließen, dass Steffen Wohlfarth erst in der Oberliga an der Linie dirigiert, dann die Pressekonferenz absolviert und schließlich in der Landesliga die Kickstiefel schnürt. Unterm Strich erwartet er aber nicht mehr Unterstützung als zuletzt: „Das Oberligateam ist im Moment auch nicht breit besetzt.“