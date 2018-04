Ehingen veranstaltet Fotowettbewerb zur Stadtputzete

Die Ehinger Stadtputzete findet am kommenden Samstag, 21. April, statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Bauhof, Münsinger Straße 21. Wer mit gutem Beispiel vorangehen will und Wert auf eine saubere Heimatstadt legt, ist zum Mitmachen herzlich eingeladen. Beim Bauhof werden die Helfer in Gruppen für die einzelnen „Putzquartiere“ eingeteilt. Mit Handschuhen, Müllsäcken, Verbandsmaterial und Greifzangen ausgestattet, geht es dann auf die Suche nach Müll und weggeworfenen Gegenständen. Im Anschluss sind alle Helferinnen und Helfer zu einem Vesper im Bauhof eingeladen. Jeder kann mitmachen, es ist keine Voranmeldung erforderlich. Erstmalig haben alle Beteiligten die Möglichkeit, ihre lustigsten oder kuriosesten Fotos vom eingesammelten Müll oder der Sammelaktion bei der Stadtverwaltung einzureichen, um damit an einem Fotowettbewerb teilzunehmen. Der schönste Schnappschuss wird belohnt. Fragen zur Stadtputzete werden über die Geschäftsstelle der Lokalen Agenda 21 Ehingen, Telefon 07391/503 103 oder per E-Mail unter a.gaschler @ehingen.de, beantwortet.