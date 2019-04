Ehingen Urspring will den Ausgleich

Drei Tage nach dem Auftaktspiel der Play-off-Viertelfinalserie stehen sich das Team Ehingen Urspring und die MLP Academics Heidelberg am Dienstag, 9. April, 18.30 Uhr, zum zweiten Mal gegenüber. Nun haben die Steeples Heimrecht und wollen die Serie nach der 66:75-Niederlage in Heidelberg ausgleichen. Die Vorbereitung auf diese Partie ist knapp, Regeneration und Fehleranalyse stehen im Mittelpunkt – und das Bemühen, den seit Wochen schmerzlich vermissten Seger Bonifant fit zu bekommen.

Nichts wird unversucht gelassen, damit der US-Amerikaner, mit im Schnitt mehr als 15 Punkten pro Partie einer der besten Werfer der Mannschaft, auflaufen kann. Seger Bonifant hätte bereits am Samstag in Heidelberg wieder ins Geschehen eingreifen sollen, doch eine Entzündung im Fuß verhinderte dies. „Seger war eingeplant, aber am Freitag kam die Entzündung und er konnte nicht auftreten“, sagte Trainer Domenik Reinboth. Man versuchte es am Samstagabend in Heidelberg – vergeblich. Bonifant blieb auf der Bank und musste zusehen, wie seine sieben Teamkollegen im ersten Play-off-Spiel gegen die in Best- und voller Besetzung angetretenen Academics den Kürzeren zogen.

Ob der Flügelspieler und Distanzwurf-Spezialist im zweiten Duell mit Heidelberg dabei sein wird, vermochte Reinboth am Tag vor dem Spiel nicht zu sagen. Er war eher skeptisch: „Die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht spielt, liegt bei 60:40 oder 70:30.“ Doch die Hoffnung aufgegeben hat man nicht.

Mangel an Flügelspielern

Dabei wäre das Mitwirken von Seger Bonifant aus mehreren Gründen wichtig: Die Steeples hätten nicht nur eine große Verstärkung für das derzeit kleine Aufgebot, sondern vor allem einen weiteren Flügelspieler, nachdem schon Tim Hasbargen (Bänderriss) ausfällt und für diese Position derzeit wegen Blessuren auch keiner der Nachwuchsspieler aus der NBBL-Mannschaft zur Verfügung steht. Zuletzt war Reinboth gezwungen, zeitweise Kevin Yebo oder Dominique Uhl auf die Position drei, die des Small Forward, zu stellen – „obwohl die beiden das die ganze Saison nicht gespielt haben“. Doch der Trainer muss seinen drei Spielern für die Positionen eins bis drei, Rayshawn Simmons, Gianni Otto und Daniel Monteroso, auch Verschnaufpausen geben – zumal sich das Team Ehingen Urspring in dieser Saison durch ein temporeiches Spiel auszeichnet.

Ein hohes Tempo ist allerdings mit kleinem Kader nicht auf Dauer durchzuhalten. Um Kraft zu sparen, drosselt Spielmacher Simmons schon mal das Tempo, wofür Reinboth Verständnis hat. „Wir müssen uns anpassen.“ Schwindende Kraft beeinträchtigt die Konzentration und führt zu Ballverlusten – mit Folgen. „Die Turnover haben uns in Heidelberg das Spiel gekostet“, so der Trainer. 15 Ballverluste wies die Statistik auf, fünf mehr als beim Gegner. „Mit weniger Turnover gewinnen wir“, sagt Reinboth, der mit der Vorstellung seiner Mannschaft dennoch zufrieden war. „Es war eine gute Leistung.“

Zweites Heimspiel sichern

Unterm Strich stand jedoch eine Niederlage und der Rückstand in der Serie, die so lange dauert, bis eine Mannschaft drei Siege hat. Während die Heidelberger mit einem Erfolg in Ehingen einen Riesenschritt in Richtung Halbfinale machen wollen, geht es für das Team Ehingen Urspring darum, die Serie auszugleichen, um im dritten Spiel am Freitagabend in Heidelberg nicht zu sehr unter Druck zu stehen und auch, um ein zweites Heimspiel sicher zu haben – das dann am Sonntag ausgetragen würde.

Konzentriert hat man sich aufs zweite Aufeinandertreffen am Dienstag vorbereitet. Am Tag nach dem ersten Spiel, hatte die Mannschaft frei, am Montag war vormittags Regeneration angesagt und nachmittags eine „lockere Trainingseinheit“ sowie eine Videoanalyse. Reinboth: „Viel mehr ist gar nicht möglich.“