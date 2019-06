Ehingen Urspring verpflichtet Bruno Albrecht

Der Basketball-Zweitligist Team Ehingen Urspring hat Bruno Albrecht verpflichtet. Der 17-Jährige kommt von den Niners Chemnitz und soll in Ehingen nicht nur für die Steeples spielen, sondern auch für Ursprings U19.

„Der Grund für meinen Wechsel ist, dass ich eine realistische Chance auf Spielzeit in der ProA bekomme. Ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass ich dafür hart arbeiten muss“, sagt Bruno Albrecht. „Außerdem bin ich sehr überzeugt von dem Plan, den Ehingen Urspring mit mir hat. Ausschlaggebend war die sehr professionelle Behandlung und Betreuung der Spieler, sowie das hohe Interesse an der individuellen Spielerentwicklung jedes einzelnen“, so der 17-Jährige über seine Beweggründe, sich dem Team Ehingen Urspring anzuschließen.

Erste Punkte in Ehingen

In der vergangenen Saison bei den Niners Chemnitz spielte Bruno Albrecht für die Mannschaft in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) und stand im Kader des ProA-Teams, das in der Hauptrunde den ersten Platz belegte, in den Play-offs aber den Sprung in die Bundesliga knapp verpasste. In der U19 erzielte Albrecht im Schnitt 17,7 Punkte und 5,5 Rebounds. In der ProA kam er für Chemnitz in der vergangenen Saison fünf Mal zum Einsatz. Seine ersten ProA-Punkte erzielte Albrecht mit einem Dreier im Auswärtsspiel der Niners – wie soll es auch anders sein – in Ehingen.

Der 1,87 Meter große Bruno Albrecht ist auf beiden Guard-Positionen einsetzbar, verfügt über einen hervorragenden Distanzwurf und wird auch in der U19 des Teams Ursprings eine wichtige Rolle einnehmen. „Wir sind von Bruno als Spieler und Persönlichkeit überzeugt. Er hat bei seinem Probebesuch einen sehr positiven Eindruck hinterlassen“, sagt Teammanager Nico Drmota. „Wir freuen uns darauf, dass er seinen nächsten Schritt bei uns machen möchte und er wird sicher auch unserem Team Urspring in der NBBL seinen persönlichen Stempel aufdrücken.“