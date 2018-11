Ehingen trifft aufs Schlusslicht, Rottenacker auf starken Aufsteiger

Nach dem Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Donau tritt am Samstag, 24. November, nun der Tabellenletzte FC Laiz auf dem Kunstrasen bei der TSG Ehingen an. Wegen eines nachfolgenden Juniorenspiels beginnt diese Partie bereits um 13.15 Uhr. Heimrecht hat an diesem Bezirksliga-Spieltag auch die TSG Rottenacker, während die SG Altheim beim Aufsteiger Blönried/Ebersbach spielt.

TSG Ehingen – FC Laiz (Samstag 13.15 Uhr, Kunstrasen Gollenäcker, Vorrunde: 1:1). - „Das wird ein schwieriges Spiel“, warnt TSG-Trainer Roland Schlecker seine Mannschaft. Der Gegner dürfe auf keinen Fall unterschätzt werden. Die TSG hat nach dem dürftigen 1:1 zum Rundenbeginn in Laiz einiges gutzumachen. Es gelte anzuknüpfen an die gute Leistung des vergangenen Samstags, als man selbst in Unterzahl dem Tabellenführer FV Bad Schussenried beim 0:0 Paroli geboten hatte. Allerdings müssen gegen Laiz aufgrund der Gelb-Roten Karten bei der TSG Mathias Soukup und Ismael Cini pausieren. Daniel Post und Simon Müller fallen außerdem verletzt aus. Dennoch wird die TSG Ehingen eine kampfstarke Mannschaft auf den Platz bringen. „Wir wollen die drei Punkte zu Hause behalten und unsere gute Ausgangsposition wahren“, so Roland Schlecker. Schließlich beträgt der Abstand der Ehinger zu Tabellenplatz zwei nur noch drei Punkte.

SGM Blönried/Ebersbach – SG Altheim (Samstag 14.30 Uhr, erstes Spiel). - Der Aufsteiger aus der Nähe von Aulendorf hat sich bisher viel Respekt verschafft. Da das Spiel der Vorrunde zwischen den beiden Mannschaften seinerzeit verlegt wurde, treffen sie nun erstmals aufeinander. Die SG Altheim ist seit fünf Spieltagen ungeschlagen und tritt daher mit viel Selbstvertrauen zu diesem Auswärtsspiel an. „Unser Gegner hat einen sehr starken Angriff, doch ist er in der Abwehr bei bisher 30 Gegentoren etwas anfällig“, sagt Gästetrainer Joachim Oliveira. Es gelte, erneut die herausgespielten Chancen zum Abschluss zu bringen und in der Abwehr die Übersicht zu behalten. Im Falle eines erneuten Sieges könnte die SG Altheim ins Mittelfeld vorrücken. Die Gäste werden versuchen, der SGM Blönried/Ebersbach auf Augenhöhe zu begegnen.

TSG Rottenacker – TSV Riedlingen (Samstag 14.30 Uhr, Vorrunde: 0:1). - Aufsteiger TSV Riedlingen hat bisher bewiesen, dass er die ihm zugedachte starke Rolle in der Bezirksliga spielen kann. Mit bisher 23 Punkten liegt der TSV Riedlingen auf dem fünften Tabellenplatz. Glanzpunkt der Donaustädter ist der Angriff. Pascal Schoppenhauer, Fabian Ragg und Felix Schmid haben zusammen bereits 23 Tore in dieser Saison erzielt. Diese Namen sind schon in den Jahren vor dem Aufstieg als erfolgreiche Torschützen aufgetaucht. „Wir machen zu wenig und sollten vor der Winterpause unbedingt noch einige Punkte holen“, sagt TSG-Pressewart Uwe Schneider. Jetzt zeige sich der Nachteil, dass die TSG Rottenacker anfangs der Runde zu viele Punkte leichtfertig verschenkt habe. Die Hoffnung beim Team von Trainer Timm Walter liegt auf der Zeit nach der Winterpause, wenn die Studenten wieder zurückkommen und die Verletzten wieder fit sind.

Weitere Spiele am Samstag: SV Bad Buchau – SG Hettingen/Inneringen, FV Altshausen – SV Sigmaringen, FC Krauchenwies/Hausen – FV Neufra, SV Uttenweiler – SF Hundersingen, SV Hohentengen – FV Bad Schussenried.