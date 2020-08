Ehingen-Süd bleibt im Wettbewerb

Der SSV Ehingen-Süd hat wie in der Vorsaison das Achtelfinale des Fußball-Verbandspokalwettbewerbs erreicht. Der Verbandsligist aus Kirchbierlingen gewann sein Drittrundenspiel am Mittwochabend beim FV Ravensburg II mit 5:1 (2:1). Für den Landesligisten aus Ravensburg ist die Pokal-Reise nach überzeugenden Auftritten zuvor gegen den TSV Berg und den FC Ostrach dagegen zu Ende.

Nein, darauf hatte sich FV-Trainer Fabian Hummel vor dem Spiel festgelegt: Ein 0:8 wie im Testspiel der beiden Mannschaften vor drei Wochen würde es nicht noch mal geben. Nach zehn Minuten musste der U23-Coach dann aber gar befürchten, dass seine Mannschaft eine noch höhere Packung bekommt als im Freundschaftsspiel. 0:2 stand es da bereits und der SSV Ehingen-Süd hatte sogar noch weitere gute Chancen. Gleich die erste Aktion des Spiels hatte zum 1:0 für die Gäste geführt: Bereits nach 25 Sekunden holte FV-Innenverteidiger Thore Bedey den durchgestarteten Robin Stoß im Strafraum von den Beinen, Timo Barwan traf sicher vom Elfmeterpunkt.

Die FV-Defensive zeigte sich im Anschluss völlig verunsichert und wurde sechs Minuten wieder düpiert. Mit einem langen Ball überspielte Ehingen die gesamte Ravensburger Hintermannschaft, SSV-Stürmer Aaron Akhabue vollendete sehenswert mit einem Heber über den herauseilenden Torhüter Alexander Koppers. Dementsprechend bedient zeigte sich FV-Trainer Hummel: „Ich will Leben haben“, rief er verzweifelt aufs Feld. In der Tat kämpfte sich Ravensburg besser ins Spiel, blieb aber in der Offensive zu ungenau – bis zur 23. Minute. Mit starkem Pressing ergatterte Moritz Hartmann den Ball und schickte David Hoffmann steil, der auf 1:2 verkürzte. „Es hat mich schon geärgert, dass wir den FV haben zurückkommen lassen“, sagte SSV-Trainer Michael Bochtler. „Einige haben sich wohl an das Testspiel erinnert gefühlt und gedacht, das läuft von selbst.“ Anders als vor drei Wochen entwickelte sich bis zur Pause jedoch ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

Nur zwei Minuten nach dem 1:2 hatte Hoffmann sogar den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte jedoch an einem SSV-Verteidiger auf der Linie. Chancen hatten aber auch die Gäste, die besten davon ließen Timo Barwan (28.), Ilir Tupella (31.), Filip Sapina (36.), Robin Stoß (44.) liegen. Für Ravensburg hatte Awed Issac Abeselom (38.) noch eine Gelegenheit, aber es bleib beim 1:2.

Kurios: Die zweite Halbzeit begann mit nur neuem Linienrichter. Assistent Sebastian Capanni hatte Kreislaufprobleme, für ihn wechselte kurzerhand Marcel Eichler aus dem Kassenhäuschen an die Seitenlinie. Für Ravensburg begann der zweite Abschnitt ähnlich schlecht wie der erste. Nur etwas mehr als eine Minute war gespielt, als Aaron Akhabue zum 3:1 für die Gäste traf. Diesmal blieb Ehingen-Süd am Drücker und dominierte die Partie, verpasste aber die Vorentscheidung. Stattdessen bekam der FV Ravensburg noch einmal die Chance, ins Spiel zurückzukommen. wie schon vor dem Treffer zum 1:2 in der ersten Halbzeit schickte Hartmann seinen Teamkollegen Hoffmann mit einem perfekt getimten Pass in die Schnittstelle, doch dieses Mal ließ der FV-Angreifer die Möglichkeit ungenutzt (66.).

Die Heimelf riskierte nun mehr, was dem SSV Räume im Angriff gab. Immer wieder tauchten die Angreifer des Verbandsligisten allein vor Torhüter Koppers auf, vergaben jedoch kläglich oder scheiterten am starken FV-Schlussmann. So brauchte es eine etwas schmeichelhafte Schiedsrichterentscheidung, um die Partie endgültig zu entscheiden: Eine abgefälschte Hereingabe von Barwan sprang FV-Verteidiger Tim Kibler an den angelegten Arm, Schiedsrichter Tan Özgür zeigte auf den Elfmeterpunkt, Kevin Ruiz traf zum 4:1 (86.). Kurz vor dem Ende sorgte Semir Telalovic (89.) noch für den 5:1-Endstand.

„Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit dem Spiel weniger“, bilanzierte SSV-Coach Bochtler. „Wir waren unglaublich offen und haben zu viel zugelassen. Das dürfen wir uns am Samstag gegen Rutesheim nicht erlauben.“ Genau andersherum ging es FV-Trainer Hummel, der mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden war, aber „das Ergebnis fiel zu hoch aus“. Dennoch kann er der Partie viel gutes abgewinnen – vor allem mit Blick auf das Testspiel vor drei Wochen. „Wir haben viel gelernt, waren kompakter und haben mehr Chancen herausgespielt. Das gibt mir viel Hoffnung für die Landesliga.“

Wie in der vergangenen Saison steht der SSV Ehingen-Süd somit im Achtelfinale des WFV-Pokals. Auf wen die Kirchbierlinger in der Runde der letzten 16 treffen werden, ist noch offen. Bochtler hofft auf einen weiteren Landes- oder Verbandsligisten („Damit wir die Chance haben, ins Viertelfinale einzuziehen. Das haben wir noch nie geschafft“) oder einen „echten Kracher“ wie die Stuttgarter Kickers oder den SSV Ulm 1846. „Bitte bloß kein belangloses Spiel.“