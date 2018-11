Der SSV Ehingen-Süd hat am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gegen die bisher noch ungeschlagenen SF Dorfmerkingen einen Punkt geholt. Glücklich war bei den Kirchbierlingern nach der rasanten und unterhaltsamen Begegnung aber niemand – hatte der Gastgeber doch eine 5:1-Führung verspielt und in der Schlussphase Glück, dass es beim 5:5 blieb und man nicht mit leeren Händen dastand.

Eine Halbzeit lang zeigte sich der SSV Ehingen-Süd von seiner besten Seite. Lauf- und einsatzfreudig stellte die Heimelf ihren Gegner von Beginn an vor Probleme. Die Dorfmerkinger, die bis dahin in 13 Spielen nur 13 Gegentreffer kassiert hatten, wussten nicht, wie ihnen geschah. Nach dem ersten Ballverlust der Gäste im Mittelfeld kam der Ball zu Semir Telalovic, der bei der Suche nach der idealen Schussposition drei Verteidiger stehen ließ und zum 1:0 traf. 65 Sekunden waren gespielt. Drei Minuten später folgte der nächste gute Angriff der Gastgeber, nach Hereingabe von Max Vöhringer setzte Filip Sapina den Ball knapp neben das Tor.

Zwei Treffer von Sameisla

Dorfmerkingen drängte den SSV zeitweise in dessen Hälfte, aber die Heimelf ließ keine Chancen zu. Süd dagegen sorgte in Tornähe stets für Gefahr. Filip Sapina holte einen Freistoß heraus, den Timo Barwan aus 18 Metern in den Torwinkel setzte – 2:0 (22.). Eine Minute später schloss Fabian Sameisla einen Konter von Süd mit platziertem Flachschuss zum 3:0 ab. Zwar gelang Daniel Nietzer nach Doppelpass auf engem Raum und einem Volleyschuss fünf Minuten später das 3:1, doch nach erneutem Ballverlust der Sportfreunde erzielte Sameisla, ein weiteres Mal unbeaufsichtigt, das 4:1 (41.). Kurz darauf hatte Barwan die Chance zum 5:1, aber er traf den Ball nicht richtig und verfehlte so das Tor.

„Wir waren aufmerksam, mutig bei Ballbesitz und effektiv“, brachte Süd-Trainer Michael Bochtler die starke Vorstellung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit auf den Punkt. Helmut Dietterle hingegen musste sich vor der Pause wohl einige Mal erstaunt die Augen gerieben haben. „So habe ich meine Mannschaft in dieser Saison noch nie gesehen“, sagte der SFD-Trainer. „Ich habe mich saumäßig geärgert. Wir haben nicht einen Zweikampf gewonnen und sind nur nebenhergelaufen.“ Entsprechend deutlich dürfte seine Ansprache in der Kabine ausgefallen sein, zudem nahm Dietterle zur zweiten Halbzeit Wechsel vor: Tim Brenner und Benjamin Schiele kamen, beide sollten, mit dem nach knapp einer Stunde eingewechselten Fabio Mango, wesentlichen Anteil am Umschwung haben.

Zunächst aber baute Süd seinen Vorsprung auf 5:1 aus: Verteidiger Stefan Hess durchquerte zügig das Mittelfeld, traf mit einem Distanzschuss (52.) und erfüllte den Wunsch seines Trainers. „Ich hatte der Mannschaft in der Pause gesagt, dass wir das fünfte Tor nachlegen müssen“, sagte Michael Bochtler, der der Sache trotz klarer Pausenführung nicht traute. Zurecht, wie sich zeigen sollte.

Zwei Minuten später nach dem Treffer von Hess erzielte Brenner nach einem Freistoß das 5:2. Die Heimelf war nun von der Rolle, verlor einen Zweikampf nach dem anderen und wusste sich oft nur mit Fouls zu helfen. Dorfmerkingen kam immer wieder zu Freistößen in Strafraumnähe – mit Erfolg: Das 5:3 war fast eine Kopie des vorangegangenen Tores, erneut war Brenner aus kurzer Distanz erfolgreich.

Ehingen-Süd kam nur noch selten an den gegnerischen Strafraum, Filip Sapina versuchte es in der 70. Minute und später in der Schlussphase mit Distanzschüssen, die nichts einbrachten. Kurzzeitige Entlastungsangriffe waren das, mehr nicht. Die Sportfreunde ließen nicht mehr locker und glichen mit einem Doppelschlag durch Mango und Brenner aus (81., 82.). SSV-Trainer Bochtler hatte zuvor dreimal gewechselt, um frische Kräfte zu bringen und seine Mannschaft aufzurütteln. Vergeblich.

Vonnier vereitelt das 5:6

Nach dem 5:5 hatte Dorfmerkingen zehn Minuten Zeit, um noch das Spiel für sich zu entscheiden. Chancen ergaben sich: Süd-Torhüter Patrick Vonnier vereitelte mit Fußabwehr eine große Chance von Mango (83.), drei Minuten später forderten die Gäste nach einem Zweikampf im Strafraum vehement einen Strafstoß – Ehingen-Süd hätte sich über einen Elfmeterpfiff nicht beschweren dürfen.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit gezeigt, was in uns steckt und hätten das Spiel gewinnen können“, sagte SFD-Trainer Dietterle, dessen Team auch nach dem 14. Spieltag ungeschlagen ist. Während Dietterles Ärger über die verpatzte erste Halbzeit nach dem Schlusspfiff verraucht war, saß der Frust bei Süd tief. „Ich bin mehr als enttäuscht“, so Trainer Bochtler, der sich über den Leistungsabfall seines Teams in Halbzeit zwei ärgerte. „Wir haben uns fahrlässige Fehler geleistet, waren unaufmerksam und sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen.“

Dass ein Punkt heraussprang gegen ein Spitzenteam der Liga, war für den SSV Ehingen-Süd kein Trost.