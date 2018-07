Ehingen-Süd trifft auf zwei Landesligisten

Für den Fußball-Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd stehen zum Ende der zweiten Trainingswoche die ersten Testspiele auf dem Programm. Zum Auftakt am Freitag, 20. Juli, sind die Kirchbierlinger beim Landesligisten FV Altheim zu Gast, Anpfiff in Altheim ist um 19 Uhr. Altheim hat seine Premierensaison in der Landesliga auf Rang zehn abgeschlossen und bereitet sich nun unter dem neuen Trainer Rudolf Soukup – er folgte auf Zoran Golubovic, der am Saisonende aufhörte und eine Pause einlegt – auf das zweite Jahr in der zweithöchsten württembergischen Spielklasse vor. Zwei Tage später, am Sonntag, 22. Juli, trifft Süd auf einen weiteren Landesligisten – diesmal nicht aus der Staffel IV, sondern aus der Staffel II. Aber wie Altheim war auch Buch 2017 in die Landesliga aufgestiegen und hatte die Saison im Tabellenmittelfeld (Platz neun) abgeschlossen. Spielbeginn am Sonntag in Kirchbierlingen ist um 17 Uhr.