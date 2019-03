Ehingen-Süd trifft auf ein Team mit großen Ambitionen

Auch ihr zweites Verbandsliga-Spiel nach der Winterpause bestreiten die Fußballer des SSV Ehingen-Süd in der Fremde. Auf die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler wartet am Samstag, 9. März, eine schwierige Aufgabe: Der Tabellenfünfte TSV Essingen will nach einer durchwachsenen Vorrunde und einem Trainerwechsel in der Winterpause noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Das Spiel in Essingen, einem Vorort von Aalen, beginnt um 14 Uhr.

„Ein Gegner mit Ambitionen und hoher individueller Qualität, dazu ein Auswärtsspiel: Das wird richtig knackig“, sagt SSV-Trainer Michael Bochtler, der auf einige der vielen namhaften Spieler und Ex-Profis im Essinger Kader verweist: auf Fabian Weiß (früher unter anderem Würzburg, Großaspach, Aalen), Niklas Weissenberger (Würzburg, Greuther Fürth), Stani Bergheim (Karlsruhe, Aalen, Heidenheim) und Marc Gallego (Homburg, Mannheim, Elversberg, FSV Frankfurt). „Das sind außergewöhnlich gute Fußballer“, so Bochtler.

Diese vier sind nicht die einzigen beim TSV, die bereits höherklassig gespielt haben, auch Maximilian Eiselt (Memmingen, Stuttgarter Kickers, Aalen) und Nicola Zahner (Aalen) zählen dazu. In der Winterpause schloss sich Niklas Groiß vom Oberligisten Normannia Gmünd dem TSV Essingen an, allerdings verlor der Verein auch seinen in dieser Saison bisher besten Torschützen: Serdal Kocak, für den der Fahrtaufwand von Schwäbisch Hall nach Essingen zu groß wurde, wechselte zum Landesligisten Gröningen-Satteldorf. Sieben Treffer hatte Kocak für den TSV in der Vorrunde erzielt, zwei davon im Hinrundenspiel in Kirchberlingen, das Essingen auch dank seines Torjägers mit 2:1 für sich entschied.

Gegen Wangen vor einer Woche gewann der TSV Essingen auch ohne Kocak klar mit 3:0, ein guter Einstand für den neuen Trainer Beniamino Molinari. Molinari (früher TSG Backnang, Normannia Gmünd) ist Nachfolger von Erdal Kalin (inzwischen Trainer beim Bezirksligisten Neresheim), unter dem die Mannschaft die hohen Erwartungen nicht erfüllt hatte. Ob es unter dem neuen Mann besser läuft und die Essinger den derzeit noch deutlichen Rückstand auf die ersten beiden Plätze wettmachen werden, wird sich zeigen.

„Qualität in der Breite“

Von der Qualität des Kaders ist der TSV Essingen ein Aufstiegsanwärter, doch das galt schon in der vergangenen, letztlich enttäuschend verlaufenen Saison. Starke Individualisten bilden nicht automatisch auch eine starke Mannschaft. Gut als Team funktioniert der SSV Ehingen-Süd, der personell weniger prominent besetzt ist als Essingen, aber nur einen Punkt weniger auf dem Konto hat. Trainer Bochtler weist darauf hin, dass ein Blick auf die teaminterne Statistik zeigt, dass schon viele Spieler „das eine oder andere Tor“ erzielt hätten. „Auch in der Breite ist bei uns Qualität da.“ Deshalb komme es wesentlich auch darauf an, „wie wir uns als Mannschaft präsentieren“.

Zum Auftakt in Tübingen am vergangenen Wochenende hat es nach Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit gut funktioniert. Innerhalb von weniger als 25 Minuten fielen fünf Tore zum 5:0-Sieg und dem erfolgreichen Start nach der langen Winterpause. In Essingen hat man Spiel und Ergebnis von Süd zur Kenntnis genommen und ist gewarnt. „Wenn dieser Erfolg am Ende vielleicht ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen ist, sollte es dennoch ein Signal für unsere Mannschaft sein, direkt hellwach zu sein“, sagt Patrick Schiehlen, Sportlicher Leiter des TSV Essingen.

Schiehlen hat die Partie für den TSV als wegweisend eingestuft; die Essinger wollen gewinnen, um in der Verfolgung der Spitzenteams Dorfmerkingen und Rutesheim zu bleiben. Die Gäste aus Kirchbierlingen können die Partie etwas gelassener angehen, dennoch wollen auch sie punkten, um nach Möglichkeit das Polster zu den Abstiegsplätzen weiter zu vergrößern.

Personell steht Trainer Bochtler der Kader wie gegen Tübingen zur Verfügung – nur der Einsatz des rechten Verteidigers Max Vöhringer (krank) war am Freitag noch fraglich. „Wahrscheinlich werde ich gezwungen sein, die Formation zu verändern“, so Bochtler. Keine Option ist Lukas Schick, der einerseits verletzt ist und daher schon am vergangenen Wochenende in Tübingen gefehlt hatte, und andererseits wieder beim Studieren ist. Wer Vöhringers Position übernimmt, sollte der junge Verteidiger ausfallen, wollte Bochtler erst am Samstag entscheiden.