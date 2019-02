Ehingen-Süd trifft auf den TSV Buch

Der Fußball-Verbandsligist SSV Ehingen-Süd bestreitet am Samstag, 9. Februar, 13 Uhr, sein viertes Testspiel. Zu Gast auf dem Kunstrasen am Wenzelstein ist der Landesligist TSV Buch. Beide Mannschaften trafen bereits in der Vorbereitung im Sommer aufeinander, damals gewannen die Kirchbierlinger nach mäßiger Vorstellung und dank des Siegtreffers des zurzeit verletzten Timo Kästle mit 3:2. Der TSV Buch, 2017 in die Landesliga aufgestiegen, belegt zur Hälfte der laufenden Runde Platz neun. Ein Testspiel hat die Mannschaft in der aktuellen Vorbereitung bereits absolviert und mit 0:7 beim FV Illertissen II verloren. Auch Süd kassierte zuletzt eine deutliche Niederlage, beim Regionalligisten SSV Ulm 1846 (0:6). In dem Spiel am Mittwochabend musste Trainer Michael Bochtler auf einige Spieler wie Hannes Pöschl, Stefan Hess, Max Vöhringer und Philipp Schleker verzichten.