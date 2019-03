Statt eines Punktspiels bestreitet der Fußball-Verbandsligist SSV Ehingen-Süd am Samstag, 23. März, 15 Uhr, ein Testspiel. Zu Gast in Kirchbierlingen sind die A-Junioren des SSV Ulm 1846 und damit der Tabellenführer der A-Jugend-Oberliga Baden-Württemberg.

Da das ursprünglich für dieses Wochenende vorgesehene Verbandsliga-Derby in Laupheim bereits im Herbst vergangenen Jahres auf Mittwoch, 30. April, 18.30 Uhr, verlegt worden war, hatte Süd-Trainer Michael Bochtler Zeit, sich nach einem Testspielgegner für den 23. März umzusehen. Dabei stieß er auf die vom Dettinger Fabian Hummel trainierten A-Junioren der Spatzen, für die an diesem Wochenende ebenfalls kein Punktspiel ansteht. „Eine sehr engagierte Mannschaft mit viel Qualität, die sehr modern spielt, früh den Gegner anläuft und viel attackiert“, so Bochtler, der die jungen Spatzen in deren Liga-Spiel gegen Reutlingen gesehen hat. „Nicht zu Unrecht stehen die Ulmer in der Oberliga ganz oben und es wäre ihnen zu wünschen, dass sie in die Bundesliga aufsteigen.“ Hummels Mannschaft (14 Spiele/32 Punkte) bildet zusammen mit Astoria Walldorf (14/29) und dem VfR Aalen (13/27) zur Saisonmitte das Spitzentrio der Oberliga.

Auf seine Mannschaft warte eine „anspruchsvolle Aufgabe“, sagt Bochtler, der selbst am Samstag privat verhindert ist. Co-Trainer Michael Turkalj wird das Team coachen. Das Ergebnis steht in dem Testspiel nicht im Vordergrund. Der Verbandsligist will die Partie nutzen, um einigen Spielern mehr Einsatzzeit zu geben, doch auch die Stammkräfte sollen im Rhythmus bleiben. Fehlen wird allerdings Aaron Akhabue, auch Lukas Schick, zuletzt gegen Leinfelden-Echterdingen im Kader, ist nicht dabei. Noah Gnandt war krankheitsbedingt am Donnerstag nicht im Training – „bei ihm muss man sehen, ob es für 45 Minuten reicht“, so Bochtler. Nicht nur gegen die Ulmer Junioren, sondern den Rest der Saison ausfallen wird Daniel Haas, der eine Adduktorenverletzung hat.