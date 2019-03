Ehingen-Süd schlägt Ulmer A-Junioren

Der Fußball-Verbandsligist SSV Ehingen-Süd hat ein torreiches Testspiel gegen die A-Junioren des SSV Ulm 1846 4:3 (2:0) gewonnen. Co-Trainer Michael Turkalj, der am Samstag den privat verhinderten Trainer Michael Bochtler vertrat, hatte die Startformation ein wenig verändert – Patrick Vonnier rückte für Benjamin Gralla ins Tor, Mittelfeldspieler Philipp Schleker stand erstmals nach seiner Verletzungspause wieder von Beginn an auf dem Feld und in der Abwehr erhielten Georgios Sarigiannidis und Fabio Schenk den Vorzug. Weil aus dem Kader der Verbandsliga-Mannschaft einige Spieler fehlten, waren aus der „Zweiten“ Samuel Kollmann und Martin Pfänder im Aufgebot. Philipp Schleker brachte die Kirchbierlinger in der 25. Minute in Führung, Filip Sapina erhöhte zwölf Minuten später auf 2:0. Sapina traf nach der Pause ein zweites Mal (58.) zum 4:0, neun Minuten zuvor hatte Semir Telalovic (49.) das 3:0 markiert. Danach holte der von Fabian Hummel trainierte Spitzenreiter der A-Junioren-Oberliga auf, mit einem Doppelschlag verkürzten Rodney Elongo-Yombo (64.) und Deniz Erten (65.) auf 4:2, Yannick Oswald erzielte in der 80. Minute noch den Anschlusstreffer zum 4:3. Dabei blieb es.

Beide Trainer hatten zu Beginn und um Laufe der zweiten Halbzeit etliche Male gewechselt – bei Süd kam gut eine Viertelstunde für Schluss auch Stammkeeper Benjamin Gralla zum Einsatz, allerdings nicht auf dem angestammten Posten im Tor, sondern im Feld. Am Samstag, 30. März, steht für Süd wieder ein Pflichtspiel auf dem Programm, dann gastiert Aufsteiger Löchgau in Kirchbierlingen.