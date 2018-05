Ehingen-Süd/Rottenacker/Dettingen verpasst Pokalsieg – TSG holt den Cup

Die Fußball-A-Junioren der SGM Ehingen-Süd/Rottenacker/Dettingen haben das Endspiel im Bezirkspokal verloren. Am Finaltag in Uttenweiler ebenfalls unterlegen waren die SG Griesingen/Sulmetingen bei den B-Junioren und der SV Granheim bei den C-Juniorinnen. Dagegen holten die C-Junioren der TSG Ehingen den Pokal.

A-Junioren: SGM Ehingen-Süd/Rottenacker/Dettingen – SGM Gammertingen/Alb-Lauchert 1:2. Der Bezirksstaffel-Zweite Ehingen-Süd/Rottenacker/Dettingen ging nach einer Viertelstunde in Führung, die lange Bestand hatte. Erst in der Schlussphase wendete die in der Leistungsstaffel spielende SGM Gammertingen/Alb-Lauchert mit zwei Treffern (75. und 85. Minute) das Blatt und sicherte sich den Pokalsieg.

B-Junioren: SGM Altheim/Ertingen/Binzwangen – SGM Griesingen/Sulmetingen 9:7 n. E. Griesingen/Sulmetingen schien bei einer 3:0-Halbzeitführung bereits auf der Siegerstraße zu sein, doch Altheim/Ertingen/Binzwangen gelang nach der Pause mit drei Treffern innerhalb von 20 Minuten der 3:3-Ausgleich. Nach jeweils zwei weiteren Toren zum 5:5 (beide Male glich Griesingen/Sulmetingen einen Rückstand aus) musste schließlich das Elfmeterschießen entscheiden, in dem Altheim/Ertingen/Binzwangen das Glück auf seiner Seite hatte.

C-Junioren: SGM Sigmaringen-Hohenzollern – TSG Ehingen 3:4. Das Landesstaffel-Team aus Ehingen führte nach sechs Minuten bereits mit 2:0, doch die SGM verkürzte in der siebten Minute auf 2:1 und glich nach 20 Minuten aus. Die TSG ging vor der Pause erneut in Führung, doch wieder glich Sigmaringen-Hohenzollern aus. In der Nachspielzeit glückte den Ehingern der Siegtreffer.

B-Juniorinnen: SV Uttenweiler (7er) – FC Laiz (7er) 17:0. Eine einseitige Angelegenheit war das Finale der B-Juniorinnen, in dem Uttenweiler bereits zur Halbzeit 12:0 führte. Chantal Fath erzielte zwölf der 17 Treffer des SVU.

C-Juniorinnen: SV Unlingen (7er) – SV Granheim (7er) 5:4. Unlingen legte zweimal vor (15., 18.), Granheim glich jeweils kurz darauf aus (17., 22.) und sicherte sich in der 26. Minute die 3:2-Halbzeitführung. Nach dem Ausgleich von Uttenweiler folgte postwendend das 4:3 für den SVG, doch wiederum nur drei Minuten später fiel das 4:4. In der Schlussphase erzielte Unlingen den 5:4-Siegtreffer.