Ehingen-Süd patzt gegen Löchgau

Der SSV Ehingen-Süd hat in der Fußball-Verbandsliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Kirchbierlinger verloren zu Hause gegen den FV Löchgau 0:3. Nach schwacher Vorstellung in den ersten 45 Minuten lag Süd zur Pause 0:2 in Rückstand und war nach dem Seitenwechsel trotz einer Steigerung nicht in der Lage, das Spiel gegen die abstiegsgefährdeten Gäste zu drehen.

„Über die erste Halbzeit werden wir reden müssen, das war eine erschreckend schwache Leistung“, sagte SSV-Trainer Michael Bochtler. „Wir hatten keinen Zugriff auf den Gegner, ein furchtbares Passspiel, keine mannschaftliche Geschlossenheit.“ Dazu kam Pech in der Anfangsphase bei einer strittigen Szene, die zum frühen 1:0 für Löchgau führte: Bei einem Angriff der Gäste wähnte Süd-Kapitän Jan Deiss den Ball hinter der Grundlinie im Aus und fing die Flanke kurz vor dem Strafraum mit den Händen ab – und staunte dann über den Pfiff des Schiedsrichters, der den Ball nicht hinter der Linie gesehen hatte und wegen des Handspiels von Deiss auf Freistoß für Löchgau entschied. Die Freistoßflanke erreichte Tom Kühnle, der allein gelassen am Fünfmeterraum per Kopf zur Führung für den Aufsteiger traf (6. Minute).

Der Treffer spielte den Gästen in die Karten, die ihre Marschroute dennoch nicht änderten. Aggressiv und lauffreudig störten sie den Spielaufbau der Heimelf schon weit in deren Hälfte. Bei Süd lief wenig zusammen, doch weil auch den Gästen Fehler unterliefen, ergaben sich für Süd Chancen: Nach Flanke von Noah Gandt und einem misslungen Abwehrversuch eines Löchgauers kam der Ball zu Hannes Pöschl, der nicht direkt schoss, sondern Richtung Tor lief und dann beim Abschluss gestört wurde (15.).

Chancen gab es in der Folge kaum. Einmal lag der Ball im Kirchbierlinger Tor, der Treffer wurde jedoch zurecht wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt (20.). Zehn Minuten später verfehlte Philipp Schleker aus 18 Metern knapp das Tor. In der 45. Minute scheiterte Barwan aus spitzem Winkel an Löchgaus Torhüter, kurz darauf wäre Pöschl nach Pass von Filip Sapina frei zum Schuss gekommen, legte sich den Ball aber zu weit vor. Damit schien die Heimelf die erste Halbzeit gedanklich abgehakt zu haben, während Terry Asare Unaufmerksamkeiten zu einem Solo in den SSV-Strafraum und einen Schuss nutzte, den Benjamin Gralla hielt; den Abpraller drosch Kubilay Baki zum 2:0 für Löchgau ins Tor.

Löchgau zieht sich zurück

SSV-Trainer Bochtler reagierte zur zweiten Halbzeit mit Auswechslungen und gab seinen Spieler deutliche Worte mit auf den Weg. Süd steigerte sich, hatte mehr vom Spiel und mehr Chancen. Doch ein Treffer blieb der Mannschaft verwehrt – auch weil die Löchgauer nach der Pause ihren Gegner nicht mehr so weit vorn attackierten und den Vorsprung leidenschaftlich verteidigten. Mehrmals wurden Schüsse von Süd aus guten Positionen abgeblockt und wenn der Ball doch einmal durch das rote Dickicht im und am Strafraum kam, parierte Keeper Sven Altmann oder der Schuss verfehlte das Tor – wie bei Noah Gnandt, der in der Nachspielzeit die letzte Chance zum Anschlusstreffer hatte. Doch statt 1:2 hieß es kurz darauf 0:3: Süd-Torwart Gralla überlistete sich nach einem Rückpass selbst und der Ball rollte ins leere Tor.

„Dieses Tor war symptomatisch für unser Spiel heute“, sagte Trainer Bochtler, der sonst mit dem Auftritt seiner Mannschaft nach der Pause zufrieden war und ein Chancenplus von 7:1 notiert hatte. „Da kann ich meinen Spielern keinen Vorwurf machen.“ Doch 45 Minuten sind zu wenig, um in der Verbandsliga auch gegen ein in der Tabelle deutlich schlechter platziertes Team zu bestehen. Bochtler: „Der Gegner hat uns über 90 Minuten vorgemacht, was Abstiegskampf ist.“

Beim FV Löchgau war die Freude riesig über den ersten Sieg nach der Winterpause, der die Mannschaft in der Tabelle vom vorletzten auf den dritttletzten Platz beförderte. „Das war von Anfang bis Ende eine solide Leistung von uns“, sagte Trainer Thomas Herbst nach dem Schlusspfiff in Kirchbierlingen. Entscheidend für ihn waren die ersten 20 Minuten nach der Pause, die Löchgau ohne Gegentreffer überstand. Dank eines „schnörkellosen Spiels“, wie Herbst fand, zwei „überragenden Innenverteidigern“ und einem guten Rückhalt im Tor.