Ehingen-Süd II und Schmiechtal liefern sich ein torreiches Duell

In der Kreisliga B 1 hat sich der FC Schmiechtal in Kirchbierlingen behauptet und der TSV Allmendingen in Dettingen hoch gewonnen.

SSV Ehingen-Süd II - FC Schmiechtal 4:4 (2:1). - Tore: 1:0 Martin Pfänder 6.), 1:1 Lars Heider (22.), 2:1 Stefan Gobs (26.), 3:1 Samuel Kollmann (42.), 3:2, 3:3 Michael Müller (55., 74., jeweils Elfmeter), 4:3 Jochen Hagel (88.), 4:4 Marcel Zubenko (90.). - Dieses gerechte Remis lässt beide Mannschaften weiterhin im Verfolgerfeld.

SG Dettingen - TSV Allmendingen 1:7 (1:4). - Tore: 0:1 Serdar Yavas (2.), 0:2 Michel Lippmann (6.), 0:3 Deven Jovanovic (11.), 1:3 Steffen Huckle (20.), 1:4, 1:5, 1:6 Dominik Stoll (35., 50., 67.), 1:7 Michel Lippmann (76.). - Der TSV Allmendingen trumpfte auf und ist jetzt Tabellenzweiter. Dreifacher Torschütze war Dominik Stoll. - Reserven: 6:1.

SV Herbertshofen - SV Granheim 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Steffen Braig (27.), 1:1 Daniel Kloker (70.) - In dem Spiel gab es kaum zwingende Torchancen, nur Standards. - Reserven: 0:0.

SG Ersingen - SV Niederhofen 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Vasco Paez-Zamora (43.), 2:0 Miguel Paez-Zamora (87.), 3:0 Mathias Wachter (90+2). - Bes. Vork.: Gelb/Rot Christian Weishaupt (SGE, 74.). - „Es war kein besonders prickelndes Spiel“, sagte Pressewart Bernd Heber. - Reserven: 5:1.

TSG Ehingen II - SC Lauterach 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Kai Cikoglu (40.). - Das Tor fiel nach direktem Freistoß. Es war ein sehr gutes Spiel.

SG Altheim II - KSC Ehingen 0:4 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Nikola Gujic (12., 18.), 0:3 Dario Medic (58.), 0:4 Tome Ilievski (79.).

Kreisliga B 2: Im Spitzenspiel gab es ein 0:0. Der FC Marchtal ist jetzt Tabellenzweiter.

SV Unterstadion - SF Bussen 0:0. - In einem sehr guten Spiel legten beide Teams das Hauptaugenmerk auf die Defensive. Es gab nur wenig Torchancen. - Reserven: 2:6

SV Unlingen - SGM SV Oggelshausen 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Johannes Steigmiller (50.). - Gelb-Rot: SGO (68.).

SGM SV Andelfingen/FV Altheim II - SSV Emerkingen 2:2 (0:1). - Tore: 0:1 Tobias Seifried (39.), 1:1 Nico Vogel (57.), 1:2 Philipp Faßold (70.), 2:2 Nico Vogel (75.). - Gelb-Rot: Manuel Gaupp (59./SGA/A II).

SpVgg. Pflummern/Fr. - SV Uttenweiler II 0:0

SV Seekirch - FV Neufra II 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Volnei Rasch (30.).- Gelb-Rot: SVS (17.), FVN II (17.).

FC Marchtal - TSV Riedlingen II 6:1 (3:0). - Tore: 1:0 Oliver Gnannt (17.), 2:0 Jan Maikler (27.), 3:0 Oliver Gnannt (45.), 3:1 Philipp Binder (47.), 4:1 Johannes Schleicher (56.), 5:1 Fabian Illich (59.), 6:1 Johannes Schleicher (70.). - Der Marchtaler Sieg kam nie in Gefahr.