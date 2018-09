Ehingen-Süd II gewinnt Spitzenspiel

Die Verbandsliga-Reserve von Ehingen-Süd hat sich im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B1 gegen Allmendingen durchgesetzt. Der ungeschlagene FC Schmiechtal gewann in Herbertshofen.

Kreisliga B1: SSV Ehingen-Süd II – TSV Allmendingen 3:2 (0:1). - Tore: 0:1 Matja Dobranic (35.), 1:1 Anton Pfänder (55.), 1:2 Alexander Klotz (60.), 2:2 Samuel Kollmann (80.), 3:2 Fabio Schenk (87.). - Der Gastgeber hatte mehr Spielanteile, doch die Gäste blieben stets präsent.

SV Herbertshofen – FC Schmiechtal 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Felix Kiem (60.). - Von den Torchancen her war der FCS-Sieg verdient. Doch kurz vor Spielende hatte Herbertshofen eine gute Ausgleichschance. - Res.: 0:3.

SG Ersingen – TSG Ehingen II 2:1 (1:0). - Tore: 1:0, 2:0 Kevin Bürger (9., 67.), 2:1 David Jelica (80.). - Die TSG-Reserve gab eine gute Figur ab, verlor aber dennoch knapp gegen ein Spitzenteam der Liga.

SG Dettingen – SC Lauterach 1:1 (1:1). - Tore: 1:0 Rolf Hofmann (16.), 1:1 Patrick Braig (18.). - Lauterach glich die Dettinger Führung fast postwendend aus. Gegen Spielende rettete SG-Torhüter Benjamin Dangel den Dettingern den einen Punkt. - Res.: 6:1.

KSC Ehingen – SV Granheim 1:5 (1:2). - Tore: 0:1 Klaus Missel (12.), 0:2 Michael Reiser (43.), 1:2 Michael Kuric (45.), 1:3 David Kloker (60.), 1:4 Michael Otto (75.), 1:5 Marcel Wohlleb (88.). - Das Spiel hatte, vom Gastgeber aus gesehen, ein mäßiges Niveau. - Res.: 5:2.

SG Altheim II – SV Niederhofen 4:0 (0:0). - Tore: 1:0 Lamin Sanneh (60.), 2:0 Mathias Kottmann (70.), 3:0, 4:0 Jens Stimpfle (80., 88.). - Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit dominierte nach der Pause der Gastgeber, der zum ersten Saisonsieg kam.

Kreisliga B2: Die SF Bussen haben in der B2 erneut ein Auswärtsspiel gewonnen und behaupteten ihre Führung. Auch Unterstadion siegte.

FC Marchtal – SF Bussen 0:4 (0:3). - Tore: 0:1 , 0:2 Daniel Moll (4., 15.), 0:3 Marcel Walz (23.), 0:4 Manuel Braun (70.). - „Wir haben den Anfang verschlafen und lagen schnell mit drei Toren in Rückstand“, sagte FCM-Spielleiter Dominik Rammelmayr. In der 65. Minute bekam ein FCM-Spieler Gelb-Rot. Die Gäste waren besser und ihr Sieg ging in Ordnung. - Res.: 2:4.

SV Unterstadion – SpVgg Pflummern/Friedingen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 David Schleker (5.), 2:0 Johannes Hafner (83.). - „Es war ein schwieriges Spiel mit vielen Unterbrechungen“, hieß es in Unterstadion. Der Sieg war jedoch verdient. - Res.: 3:0 (Wertung).

SSV Emerkingen – SGM Oggelshausen/Kanzach/Buchau II 1:1 (1:1). - Tore: 0:1 Christian Gnannt (2.), 1:1 Julian Hauler (14.). - Das 1:1 war für die Gäste schmeichelhaft. „In Halbzeit zwei war es ein Spiel auf ein Tor“, so SSV-Trainer Harald Hummel.

SV Unlingen – FV Neufra II 8:2 (4:1). - Tore: 0:1 Jan Maichel (3.), 1:1 Marius Brackenhofer (12.), 2:1 Szilard Babanics (15.), 3:1 Marius Brackenhofer (19.), 4:1 Sebastian Dangel (40.), 4:2 Frank Ströbele (60.), 5:2 Michael Finsterle (73.), 6:2 Felix Ries (82.), 7:2, 8:2 Szilard Babanics (86., 89.).

Altheim II/Andelfingen – Riedlingen II 2:2 (0:0). - Tore: 1:0 Eigentor (69.), 2:0 Nico Vogel (84.), 2:1 Saybou Sillah (86.), 2:2 Jeremias Hahn (89.).

Eintracht Seekirch - SV Uttenweiler II 1:3 (1:1). - Tore: 0:1, 1:2 Sefan Ulmschneider (16., 61.), 1:1 Clerio Anschau (20.), 1:3 Matthias Jäggle (90.).