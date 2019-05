Ehingen-Süd hätte ein Remis gegen Hollenbach verdient

Die Zuschauer haben am Samstag ein gutes und spannendes Spiel in Kirchbierlingen gesehen. Die Gäste vom FSV Hollen-bach haben bewiesen, dass sie zu-recht weit oben in der Tabelle stehen. Doch auch der SSV Ehingen-Süd hat über weite Strecken gut mitgehalten.

Früher Gegentreffer

Allzu früh gingen die Gäste in Führung. Nach einem Eckball verlängerte Michael Kleinschrodt per Kopf zum 0:1. Kaum jemand ahnte, dass dieses frühe Tor bereits die Entscheidung sein könnte. Schon eine Minute später eröffnete sich dem Gastgeber eine Ausgleichschance. Wenige Minuten später musste sich Gästetorhüter Philipp Hörner mächtig strecken, der gerade noch die Kugel über die Querlatte lenkte und anschließend bei einem perfekt getretenen Eckball auf dem Posten war. Sebastian Hack brachte das Tor von Benjamin Gralla in Gefahr, doch auch die Gastgeber hatten einige sehr gute Szenen. Die Gäste waren sehr ballsicher und fielen durch gekonnte Flankenwechsel angenehm auf. Insgesamt aber hatte Ehingen-Süd mehr Torchancen und hätte durchaus den Ausgleich schaffen können.

Punkt verdient gehabt

Mit viel Elan kam der SSV Ehingen-Süd aus der Halbzeitpause und hatte nun spielerische Vorteile. Allein, es fehlte ein Vollstrecker. Auch zeigte Gästetorhüter Philipp Hörner sein Können. Mitte der zweiten Halbzeit wurde die Partie wieder ausgeglichen. Nach einer Stunde Spielzeit verpassten die Gastgeber knapp den möglichen Ausgleich. Nun versuchten Sebastian Hack und der eingewechselte Jonas Limbach ihr Glück, schossen aber knapp am Tor von Benjamin Gralla vorbei. Gegen Spielende war zeitweise der Gast einem zweiten Tor näher als der SSV Ehingen-Süd dem Ausgleich. Aufgrund der gezeigten Leistungen hätten die ersatzgeschwächten Gastgeber jedoch durchaus einen Punkt verdient gehabt. Schiedsrichter Manuel Mahler war ein sicherer Leiter. SSV-Trainer Michael Bochtler sprach nach dem Schlusspfiff von einem sehr guten Verbandsliga-Spiel: „Ein 1:1 war in diesem Spiel drin.“

Trainer Martin Kleinschrodt vom FSV Hollenbach sagte nach Abpfiff der Partie : „In der ersten Halbzeit war unsere Mannschaft griffiger. Wir haben uns nach dem frühen Führungstreffer etwas zurückgelehnt, doch es war ein zweites Tor möglich.“ DEn SSV lobte er: „Der Gegner hat uns gefordert und hätte durchaus den Ausgleich schaffen können.“