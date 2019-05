Der SSV Ehingen-Süd hat auch das zweite Derby gegen Olympia Laupheim in dieser Saison für sich entschieden. Nach dem 4:1-Hinrundenerfolg in Kirchbierlingen setzte sich die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler auch im Olympia-Stadion in Laupheim durch. Nach 0:1-Rückstand zur Pause erzielten Filip Sapina und Philipp Schleker vor rund 750 Zuschauern die Treffer zum 2:1-Sieg der Gäste. In der Tabelle verbesserte sich Süd auf den fünften Platz und hat nun beste Chancen, sich frühzeitig den Verbleib in der Fußball-Verbandsliga zu sichern.

Während die Mannschaft des SSV nach Abpfiff den Derbysieg feierte, blies die Olympia Trübsal. Die Laupheimer haderten vor allem mit einer Szene: der Ecke, die zum Kirchbierlinger 1:1 in der 64. Minute geführt hatte. Aus Sicht der Gastgeber hätte der Schiedsrichter auf Abstoß für die Olympia entscheiden müssen statt auf Eckball. Mehrere Spieler bedrängten Michael Zeiher und wollten den Unparteiischen umstimmen. Natürlich vergeblich. Der Ärger sorgte womöglich dafür, dass kurz darauf die Konzentration fehlte bei der Standardsituation, aus der Süd Profit schlug: Timo Barwan trat den Ball, der beim alleingelassenen Filip Sapina am entfernten Eck des Fünfmeterraums ankam – der technisch versierte Mittelfeldmann hatte keine Mühe, den Ball ins Tor zu schieben.

Für Laupheim war das 1:1 bitter, doch der Treffer hatte sich abgezeichnet. Die Gäste hatten längst die Kontrolle über das Geschehen und auf den Ausgleich gedrängt. Anfangs aber war das Spiel nicht nach ihren Vorstellungen verlaufen, Süd tat sich gegen den defensiv eingestellten Gegner schwer. Laupheim stand kompakt am Strafraum und setzte auf Konter und die Schnelligkeit von Narciso Filho. Wenn es gefährlich wurde vor dem SSV-Tor, war der frühere Spieler der TSG Ehingen beteiligt. Nach seiner Vorarbeit zwang Alexander Schrode mit einem Schuss Süd-Keeper Benjamin Gralla zu einer Parade (6.). Filho war auch an dem Vorstoß beteiligt, der in der 13. Minute zu einer Ecke führte. Schrode trat sie und Sascha Topolovac lenkte den Ball zum 1:0 für Laupheim ins Netz. „Ein dummes Gegentor, das uns nicht in die Karten spielte“, sagte Süd-Mittelfeldspieler Philipp Schleker.

Die Olympia fühlte sich in ihrer Taktik bestätigt, die Mannschaft blieb defensiv. Der SSV kam allmählich in Tritt, Tempo und Passspiel steigerten sich. Erstklassige Chancen blieben aber aus. Philipp Schleker hatte noch die beste mit einem strammen Schuss aus 20 Metern, der das Tor knapp verfehlte (35.). „Wir waren in den ersten 20 Minuten zu ungeduldig, haben zu viele Fehler gemacht und es nicht geschafft, schnell zu spielen“, sagte Süd-Trainer Michael Bochtler, der das Halbzeitergebnis nicht infrage stellte. „Laupheim war verdient mit 1:0 vorn.“ Ähnlich sah es Stefan Hess, der für den verletzten Kapitän Jan Deiss die Kapitänsbinde trug. „Wir haben bis dahin selbst zu wenig aufs Tor gebracht.“

Bochtler stellt um

Trainer Bochtler reagierte, stellte das System (auf 4:4:2) um und veränderte die Besetzung einzelner Positionen – so verteidigte Hess nun nicht mehr zentral, sondern auf der rechten Außenbahn gegen Filho. Mit Erfolg, offensiv war von der Olympia in der zweiten Halbzeit kaum mehr etwas zu sehen. Ruhig bleiben, weiter spielen, immer weiter – das hatte SSV-Trainer Bochtler seinen Spielern in der Halbzeitpause mit auf den Weg gegeben. Und genau das tat die Mannschaft. Unbeirrt startete Süd einen Angriff nach dem anderen und zwangsläufig ergaben sich Chancen. Einen Freistoß von Barwan hielt Olympia-Torwart Julius Lense (52.), ein Schuss von Sapina verfehlte das Tor (60.). Dann der umstrittene Eckball und der Ausgleich von Filip Sapina. Kurz darauf ergab sich für Laupheim nach Fehlern in der SSV-Abwehr die Chance zur erneuten Führung, doch Stefan Steinle traf freistehend aus zwölf Metern den Ball nicht richtig – Gralla hatte keine Probleme.

Es sollte für längere Zeit die einzige Gelegenheit für die Heimelf bleiben. Mehr traute sich Laupheim nicht zu, mehr ließ Ehingen-Süd aber auch nicht zu. Die Gäste blieben am Drücker, sie waren mit dem Unentschieden nicht zufrieden und wurden in der 74. Minute mit dem 2:1 belohnt: Philipp Schleker schlenzte den Ball aus 18 Metern in den Torwinkel.

In der Schlussviertelstunde musste sich Ehingen-Süd nur den Vorwurf gefallen lassen, keine der weiteren Möglichkeiten zum dritten und vorentscheidenden 3:1 genutzt zu haben. Die Olympia lockerte ihre Defensive, bemühte sich um den Ausgleich – hatte aber nur noch eine gefährliche Szene durch Lukas Engel – während die Gäste mehrere Möglichkeiten ungenutzt ließen. Semir Telalovic (79.), Timo Barwan (82., 84., 87., 89.) und Aaron Akhabue (87.) hatten alle ein Tor auf dem Fuß. „Am Ende war der Gegner auch müde“, sagte Trainer Bochtler, der sich mit seiner Mannschaft über den zweiten Sieg in der englischen Woche freute. Der dritte könnte am Samstag zu Hause gegen Neckarrems folgen – dann wäre das Thema Abstiegskampf für den SSV wohl erledigt.