Ehingen-Süd gewinnt Derby gegen Olympia Laupheim

Der 1:5-Niederlage bei Calcio Leinfelden-Echterdingen hat der SSV Ehingen-Süd in der Fußball-Verbandsliga einen Sieg in ähnlicher Höhe gegen den FV Olympia Laupheim folgen lassen. Mit 4:1 (2:0) entschieden die Kirchbierlinger das Derby vor fast 850 Zuschauern für sich und wiesen den Aufsteiger, der mit der Empfehlung von davor zwei Erfolgen ohne Gegentreffer angetreten war, deutlich in die Schranken.

„Es tut gut, nach drei Niederlagen, das Pokalspiel gegen Albstadt dazugerechnet, wieder ein Erfolgserlebnis zu haben“, sagte Süd-Trainer Michael Bochtler, der seine Mannschaft defensiver eingestellt hatte und zur Fünfer-Abwehrkette zurückgekehrt war. Doch auch bei den Gästen war der Respekt vor dem Gegner in der Aufstellung abzulesen, mit Simon Dilger bot Laupheim nur eine echte Spitze auf. „Das hat uns etwas überrascht. Ich hatte den Gegner im 4:4:2 erwartet, aber es war ein 4:1:4:1“, so Bochtler, der kurzfristig darauf nicht reagierte. „Wir haben gesagt, wir verändern deshalb unsere Strategie nicht.“

Und Bochtlers Plan ging auf. Süd stand kompakt, die Spieler liefen viel, versperrten immer wieder Lauf- und Passwege und sorgten dafür, dass die Offensive des Gegners weitgehend wirkungslos blieb. „Die Räume waren für uns fast komplett verschlossen“, sagte Olympia-Trainer Hubertus Fundel. „Wir haben keine Möglichkeiten, keine Lösungen gefunden.“ Chancen für Laupheim waren selten, die einzige in Halbzeit eins hatte Simon Dilger, der nach Pass von Manuel Hegen in den Rücken der Abwehr mit einem Volleyschuss das Tor verfehlte.

Zu diesem Zeitpunkt waren aber fast 27 Minuten gespielt und die Heimelf führte bereits. Süd hatte in der 25. Minute die Olympia-Abwehr überlistet: Nach einer Flanke hatte Hannes Pöschl an die Latte geköpft und Semir Telalovic den Ball ebenfalls per Kopf ins Tor befördert. Es war eine einstudierte Variante, wie Bochtler hernach betonte. „Das 1:0 hat mich unheimlich gefreut, denn genauso wollten wir Chancen herausarbeiten“, so der SSV-Trainer. „Wir wussten, dass die Laupheimer Innenverteidigung nicht so schnell ist.“

Es war der erste Stich ins Herz der Gäste, der zweite folgte kurz vor der Pause. Das 2:0 war ein Geistesblitz des aufgeweckten Timo Barwan, der in der 45. Minute erneut Schwächen in der Deckung der Gäste aufdeckte. Barwan trat einen Eckball flach und scharf ins Tor, weil am vorderen Pfosten kein Laupheimer Spieler stand und auch Torwart Lense offenbar nicht mit einem Abschluss gerechnet hatte. „Ein Geniestreich von Timo, wobei auch der Keeper nicht gut aussah“, sagte Bochtler. Ehingen-Süd verdiente sich die Halbzeitführung, weil sie bis dahin mehr Chancen hatte – auch wenn selten ein Treffer in der Luft lag wie beim 1:0 oder kurz vor dem 2:0, als Lense einen Telalovic-Schuss zur Ecke lenkte (44.).

Mit der Einwechslung von zwei Offensivspielern zur zweiten Halbzeit – darunter Narciso Filho, in der vergangenen Saison noch für die TSG Ehingen am Ball – versuchte Laupheim das Ruder herumzureißen. Die Olympia suchte auch weiter den Weg zum SSV-Kasten, doch torgefährlicher war zunächst der Gastgeber. Ein Versuch von Semir Telalovic wurde abgeblockt (46.), kurz darauf bot sich dem jungen Offensivspieler eine Kopfballchance (52.). Sieben Minuten später strich ein Schuss von Barwan knapp vorbei.

In der 60. Minute brachte Olympia-Verteidiger Robin Biesinger nahe der Eckfahne Telalovic zu Fall und ließ die Entscheidung des Schiedsrichters offenbar auch nicht unkommentiert, sodass der Unparteiische Michael Zeiher den Laupheimer mit Gelb-Rot vom Platz schickte (60.). Als den folgenden Freistoß von Barwan Süd-Abwehrspieler Stefan Hess mit einem akrobatischen Flugkopfball zum 3:0 verwandelte, schien das Spiel entschieden. Klare Führung und Überzahl – was sollte da noch passieren? Nur zwei Minuten später stand es 3:1.

Nach einem gelungenen Spielzug der Gäste schob Narciso Filho im Strafraum den Ball zum besser postierten Simon Dilger, der aus kurzer Distanz traf. Laupheim witterte Morgenluft und hatte in der Folge trotz Unterzahl mehr vom Spiel – was Süd-Trainer Bochtler gar nicht schmeckte. „Nach dem Platzverweis war ich mit meiner Mannschaft nicht zufrieden. Wir hätten längere Ballbesitzphasen haben müssen.“

Auf die Defensive war aber weiter Verlass. Gerade mit hohen Bällen, mit denen es Laupheim schon in der ersten Halbzeit oft versucht hatte, war die SSV-Abwehr kaum zu überwinden. Dilger hatte die beste Gelegenheit der Gäste, verfehlte per Kopf aber das Tor (83.). Süd boten sich nach Kontermöglichkeiten, doch machte die Heimelf zu wenig daraus. Eine Großchance eröffnete sich erst in der 85. Minute, Lense wehrte den Schuss von Hannes Pöschl ab. Vier Minuten später fiel das 4:1: Filip Sapina tauchte frei vor Lense auf und beseitigte letzte Zweifel am Derbysieg von Süd.

„Wir hatten uns viel vorgenommen, haben aber vieles vermissen lassen, was uns stark gemacht hat in den letzten Wochen“, sagte Hubertus Fundel, Trainer der geschlagenen Olympia. Dagegen herrschte bei Süd großer Jubel. „Derbysieger, Derbysieger“ skandierten die Spieler der erfolgreichen Mannschaft, die überzeugend ihre Durststrecke beendete.