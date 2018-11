Ehingen-Süd: Gegentor in der Nachspielzeit kostet Sieg in Heiningen

Der SSV Ehingen-Süd ist am letzten Vorrundenspieltag der Fußball-Verbandsliga beim 1. FC Heiningen über ein 2:2 nicht hinausgekommen. Die Kirchbierlinger lagen kurz vor Ende der Partie in Führung, ehe dem Aufsteiger in der Nachspielzeit noch der Ausgleich gelang.

„Wir haben es wieder mal geschafft, Punkte liegen zu lassen“, sagte SSV-Trainer Michael Bochtler nach dem vierten sieglosen Spiel seiner Mannschaft in Folge. Diesmal brachte der Treffer von Heiningens Lennart Zaglauer in der 92. Minute Ehingen-Süd um den möglichen „Dreier“. Zaglauer war nach einer Flanke im Strafraum der Gäste zum Abschluss gekommen und hatte Süd-Schlussmann Benjamin Gralla keine Chance gelassen.

Bitter für den SSV, der schon vor dem Spiel einen Rückschlag hatte hinnehmen müssen. Wegen eines Arbeitsunfalls musste Trainer Bochtler in Filip Sapina auf einen seiner zentralen Mittelfeldspieler verzichten, Noah Gnandt rückte für Sapina in die Startelf. Auch mit der veränderten Formation lief es für Süd zunächst nach Wunsch, die Mannschaft stand kompakt und ließ auf dem Kunstrasenplatz kaum etwas zu – abgesehen von einer zu kurzen Rückgabe von Timo Kästle zu Torwart Gralla, die ein Heininger abfing, der dann mit seinem Schuss aus spitzem Winkel das Tor verfehlte.

Wenig Spielfluss

Es war eine der wenigen Gelegenheiten der Heininger, die ebenfalls eher defensiv eingestellt waren und sich zumeist im Mittelfeld beharkten. „Ein Spielfluss kam nicht zustande“, so Bochtler. Beide Mannschaften warteten auf Fehler der anderen. Süd hatte die erste brenzlige Situation vor dem eigenen Tor in der Anfangsphase schadlos überstanden, Heiningen gelang es nicht. Nach einem weiten Schlag von Gralla verschätzte sich die Verteidigung der Heimelf und Fabian Sameisla, der darauf spekuliert hatte, kam gerade so an den Ball und schob ihn am herausgelaufenen FC-Torhüter Marius Funk vorbei zum 1:0 für Ehingen-Süd ins Tor (26.). „Es war ein Treffer aus dem Nichts heraus“, sagte Bochtler. Letztlich war den Gästen die Entstehung aber egal, sie führten mit 1:0 und daran änderte sich bis zur Pause nichts.

Kampfbetont blieb das Spiel auch nach dem Seitenwechsel. „Wir wollten das 2:0 nachlegen“, sagte der SSV-Trainer. Und dies gelang. Timo Barwan, im linken Mittelfeld zu Hause, setzte sich auf der für ihn ungewohnten rechten Seite durch und seine scharfe, an Mitspieler Semir Telalovic adressierte Hereingabe lenkte der Heininger Tobias Rössler ins eigene Tor (59.).

Die Freude über den Treffer währte kurz, nur drei Minuten später war die Führung der Gäste schon wieder weniger komfortabel. Andre Kriks kam im Mittelfeld unvermittelt an den Ball, zog aus gut 45 Metern ab und traf über den ein paar Meter vor der Torlinie postierten Gralla zum 1:2. „Respekt, wenn er das so gewollt hat“, so Bochtler, den aber die Entstehung des Treffers ärgerte. „Es war keine gefährliche Aktion.“

Der Aufsteiger drängte nun auf den Ausgleich, doch das Spiel blieb hektisch, mit vielen Zweikämpfen und Fouls. Ehingen-Süd überstand in der Folge einige gefährliche Aktionen des Gegners, hatte aber auch selbst Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden – so verpasste Noah Gnandt nach einer Ecke knapp das Heininger Tor, zudem spielte der SSV Kontermöglichkeiten nicht gut aus.

So blieb es bei dem knappen Vorsprung, den die Kirchbierlinger Mannschaft bis in die Nachspielzeit hielt. Um dem Sieg dann doch noch aus der Hand zu geben. Dass man nach dem schwierigen Spiel wenigstens einen Punkt hatte und somit in der Tabelle den Vorsprung auf Heiningen wahrte, war für den SSV Ehingen-Süd kein Trost. Michael Bochtler: „Man kann nicht zufrieden sein, wenn man eine Minute vor Schluss den Ausgleich kassiert.“