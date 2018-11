Ehingen-Süd gegen Albstadt: Wie eine Wiederholung des Pokalspiels

Die Fußballer des SSV Ehingen-Süd haben auch im zweiten Aufeinandertreffen mit dem FC 07 Albstadt in dieser Saison den Kürzeren gezogen. Nach dem verlorenen Pokalduell setzte es nun in der Verbandsliga eine Niederlage – wieder mit 1:3 und erneut nach einer Führung der Kirchbierlinger und einem Doppelschlag der Gäste.

Ein wenig schien es, als hätte jemand das Drehbuch des Pokalspiels vom August hervorgekramt und als würde das gleiche Stück, nur leicht verändert, erneut aufgeführt. Damals hatte Semir Telalovic den SSV in der ersten Halbzeit in Führung gebracht und auch am Samstag, als es um Punkte ging, schoss der junge Angreifer das 1:0. In beiden Begegnungen gab Süd die Führung innerhalb weniger Minuten ab: Im Pokal drehte Albstadt das Spiel kurz vor der Pause, nun fielen zwei schnelle Treffer der Gäste kurz nach dem Seitenwechsel, wobei das 2:1 damals wie jetzt aufs Konto von Marco Sumser ging. Und das entscheidende 3:1 fiel jeweils rund 30 Spielminuten nach dem Doppelschlag.

Nach dem zweiten Sieg in Kirchbierlingen war die Freude bei Albstadts Trainer Alexander Eberhart groß – zumal die Gäste in der Liga Nachholbedarf haben. Nun ist der FCA, vor zwei Wochen noch Tabellenschlusslicht, seit drei Spielen ungeschlagen und auf Rang 13. „Die Richtung stimmt“, so Eberhart. Glücklich war er auch, dass seine Taktik aufgegangen war. Mit einer Fünferabwehrkette und nur einer Spitze hatte er sein Team genauso formiert wie der Gegner. „Wir wissen, dass die Ehinger gut im Umschaltspiel sind und wollten ihnen nicht ins offene Messer laufen“, so der FCA-Trainer.

Ganz vermeiden ließ es sich aber nicht, das zeigte das 1:0 in der 41. Minute: Nach Balleroberung der Heimelf schlug Filip Sapina einen Pass in die Spitze auf Semir Telalovic, der den herausgelaufenen Torhüter Mario Aller mit einem Heber von der Strafraumgrenze überwand. Es war eine der wenigen guten Chancen in der ersten Halbzeit, denn auch der Gastgeber ließ kaum etwas zu. SSV-Trainer Michael Bochtler war mit dem Auftritt seiner Mannschaft vor der Pause zufrieden. „In der ersten Halbzeit war es ein gutes Spiel von uns und wir haben verdient den Führungstreffer erzielt.“

Zweimal war Süd schon vor dem 1:0 gefährlich: In der 13. Minute passte Außenverteidiger Max Vöhringer auf Telalovic, der im Strafraum den Ball nicht unter Kontrolle brachte, später verfehlte ein Kopfball von Sapina nach Ecke von Timo Barwan das Tor (32.). Doch auch Albstadt hatte Chancen, die beste in der 34. Minute: Nach einem langen Ball verschätzte sich die Abwehr von Süd und Marco Sumser wäre freistehend aus zehn Metern zum Schuss gekommen, hätte nicht Jan Deiss noch geklärt.

Verhängnisvolle Fehler

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit leistete sich die Heimelf zwei verhängnisvolle Fehler: Vor dem 1:1 spielte Innenverteidiger Jan-Luca Daur den Ball unbedrängt zu Nicolas Gil Rodriguez, der aus 18 Metern abzog und mit Wucht, aber nicht sehr platziert, traf (51.). Vier Minuten später holte Patrick Vonnier, der den verhinderten Stammkeeper Benjamin Gralla vertrat, den Ball ein zweites Mal aus dem Netz: Nach einer Flanke und einer Kopfballvorlage traf Sumser per Kopf aus kurzer Distanz – zum Verdruss von Bochtler. „Wir wussten, das Albstadt so spielt und bekommen es nicht verteidigt. Wenn man es aber weiß, darf so ein Treffer nicht fallen.“ Bittere Beigabe zum 1:2: Süd-Kapitän Jan Deiss verletzte sich am Knie und musste vom Platz.

Der SSV ging in die Offensive, versuchte es aber oft durch die Mitte oder mit hohen Bällen – ohne Erfolg. Erst in der Schlussphase entdeckte Süd die Außenbahnen wieder. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte Albstadt schon das 3:1 erzielt, Pietro Fiorenza hatte mit einem platzierten Flachschuss aus 16 Metern Vonnier keine Chance gelassen (83.). Schon drei Minuten zuvor waren die Gäste nah dran an ihrem dritten Treffer: Andreas Hotz traf den Pfosten und Fiorenza drückte den Abpraller ins Tor, war bei Hotz’ Schuss aber im Abseits.

Die letzten Chancen hatte der SSV, der nie aufsteckte. In der 90. Minute, nach Barwan-Ecke und einem Schuss von Fabio Schenk, sahen Zuschauer in Tornähe den Ball knapp hinter der Linie. Proteste der Kirchbierlinger Spieler blieben aber aus und auch Bochtler vermochte von der Seitenlinie nicht zu beurteilen, ob es ein Treffer war. Ohnehin hätte ein 2:3 kaum noch etwas an der Niederlage geändert, denn viel Nachspielzeit gab es nicht.