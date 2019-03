Ehingen-Süd gastiert bei spielstarkem Gegner

Die erste Aufgabe für den SSV Ehingen-Süd in der Fußball-Verbandsliga nach der Winterpause ist knifflig. Der Tabellensechste gastiert am Samstag, 2. März, 15 Uhr, beim Zehnten TSG Tübingen, der aber nur drei Punkte weniger hat als die Kirchbierlinger.

Dreimal trafen beide Vereine in der Verbandsliga bisher aufeinander, nach 0:3 und 3:3 in der vergangenen Saison gelang dem SSV in der Hinrunde der laufenden Saison der erste Sieg – dank des späten 3:2 durch Kapitän Jan Deiss. „Tübingen ist nach wie vor eine spielstarke Mannschaft“, sagt Süd-Trainer Michael Bochtler.

Zu den herausragenden Spielern der TSG zählen Jonas Frey und Lars Lack, „den wir bisher nie richtig in den Griff bekommen haben“. Neunmal traf Lack bisher in dieser Saison, einmal in der Hinrunde gegen Ehingen-Süd. Lars Lacke erzielte den Großteil der Tore der Tübinger, die insgesamt gegenüber der vergangenen Saison deutlich weniger jubelten: 28 Treffer in 16 Spielen weist die Statistik auf und damit einen Schnitt von nur noch 1,75, nachdem die TSG 2017/18 noch durchschnittlich fast 2,5-mal pro Spiel traf (71 Tore in 30 Spielen). Dafür steht die Defensive sicherer, nach 73 Gegentoren in der vergangenen Saison kassierte Tübingen nach etwas mehr als der Hälfte der Spiele in der der laufenden Runde gerade einmal 29. Geht es nach den Kirchbierlingern, wird sich die Gegentorbilanz von Tübingen am Samstag verschlechtern.

Personell hat sich bei der TSG Tübingen in der Winterpause kaum etwas getan. Hinzu kam in Mervin Methner ein 20-jähriger Offensivspieler vom TSV Berg. In den Testspielen kassierten die Tübinger nur eine Niederlage, die mit 1:9 gegen den Oberligisten Freiberg deftig ausfiel. Gegen den SSV Reutlingen, ebenfalls Oberliga, spielt die TSG 2:2. Ein Sieg und ein Unetschieden gab es gegen die Landesligisten VfL Pfullingen (1:1) und VfB Bösingen (1:0) und im letzten Vorbereitungsspiel vor einer Woche besiegte Tübingen den Bezirksligisten Frickenhausen mit 4:2.

Der SSV Ehingen-Süd, der zuletzt auch noch Trainingseinheiten auf dem Ehinger Kunstrasen absolvierte (auch in Tübingen wird auf Kunstrasen gespielte), wünscht sich einen guten Start nach der Winterpause. Bochtler: „Ich hoffe, dass wir unser Spiel durchbringen.“