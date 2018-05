Ehingen-Süd froh über Punktgewinn gegen Essingen

In einem Nachholspiel der Fußball-Verbandsliga hat der SSV Ehingen-Süd zu Hause gegen den TSV Essingen ein 1:1 erreicht. Die besseren Chancen in der umkämpften Begegnung hatten die Gäste, weshalb SSV-Trainer Michael Bochtler mit dem Unentschieden zufrieden war. „Das war heute ein Punktgewinn“, so Bochtler.

Der Trainer von Ehingen-Süd hatte kurz vor dem Anpfiff seine geplante Startelf verändern müssen: Philipp Schleker hatte beim Aufwärmen Leistenbeschwerden und musste passen, Noah Gnandt übernahm Schlekers Position im defensiven Mittelfeld. In der Pause signalisierte dann noch Außenverteidiger Lukas Schick, der schon am Samstag gegen Sindelfingen verletzt ausgewechselt worden war, dass es nicht mehr weitergehe. Bochtler stellte um, beorderte Gnandt auf die rechte Abwehrseite und Offensivmann Timo Barwan ins defensive Mittelfeld. Süd hielt sich in der zweiten Halbzeit schadlos, hatte aber einige knifflige Momente zu überstehen.

Schon kurz nach der Pause hatten die Essinger, die zuletzt der Abstiegszone immer näher gekommen waren, zwei dicke Chancen: Erst versuchte es Jose Munoz (48.), dann kombinierten sich Stani Bergheim und Daniel Queiroz (50.) durch die Abwehr – beide Male war SSV-Schlussmann Benjamin Gralla zur Stelle. Später, in der 78. Minute, bewahrte Gralla seine Mannschaft erneut vor einem Rückstand, als er Schüsse von Deniz Bihr und Queiroz abwehrte.

Gästetrainer Dennis Hillebrand haderte mit der Ausbeute seines Teams in der zweiten Halbzeit. „Wir hatten vier, fünf 100-prozentige Torchancen, aus denen wir mehr hätten machen müssen“, sagte Hillebrand.

In der ersten Halbzeit war die Chancenauswertung noch fast optimal – bei beiden Mannschaften. Beide Treffer zum 1:1-Halbzeitstand waren mustergültig herausgespielt. Den Anfang machte Ehingen-Süd: Hannes Pöschl schloss eine Kombination über Noah Gnandt und Daniel Haas aus kurzer Distanz mit dem Führungstreffer für den Aufsteiger ab (18.). Essingen glich neun Minuten später aus, als Daniel Queiroz einen ebenfalls über die rechte Außenbahn vorbereiteten Angriff mit einem strammen und platzierten Schuss aus elf Metern vollendete.

Sonst gab es vor der Pause kaum Chancen. Essingen hatte deutlich mehr Ballbesitz, die Offensive um Ex-Profi Stani Bergheim fand aber kaum ein Durchkommen durch die kompakte Hintermannschaft von Süd. Die Heimelf ließ wenig zu, was viele Quer- und Rückpässe des TSV zur Folge hatte. In Gefahr geriet das Kirchbierlinger Tor außer beim Ausgleich nur kurz vor der Halbzeit, als Bergheim am herausgelaufenen Gralla vorbei war und ins Zentrum zu einem Mitspieler passte, dessen Schuss ein SSV-Abwehrspieler vor dem leeren Tor blockte.

„Wenn man nur die Chancen sieht, hätten wir einen Sieg verdient gehabt“, sagte TSV-Trainer Hillebrand, der aber auch mit dem einen Punkt einverstanden war. „Damit bleibt der Vier-Punkte-Abstand zu Ehingen-Süd bestehen.“ Der Gastgeber hätte den Rückstand auf Essingen gern verkürzt und nach dem 6:1 gegen Sindelfingen drei weitere Zähler im Abstiegskampf gesammelt, doch Bochtler sah den wenigstens mit einem Punkt belohnten engagierten Auftritt seines Teams positiv. „Wir müssen zufrieden sein.“