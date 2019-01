Ehingen-Süd erzielt 1:1 in seinem ersten Testspiel – Timo Kästle fällt länger aus

Der Fußball-Verbandsligist SSV Ehingen-Süd hat in seinem ersten Vorbereitungsspiel in der Winterpause ein 1:1 (1:1) beim bayerischen Landesligisten FC Memmingen II erzielt. Memmingens Führung Mitte der ersten Halbzeit glich Daniel Haas aus, der nach einem Fehlpass der Gastgeber im Spielaufbau allein aufs Tor zulief und traf.

Weitere Möglichkeiten in der ersten Halbzeit vergab der SSV, der dank einer aufmerksamen Defensive selbst nur selten in Bedrängnis geriet. SSV-Trainer Michael Bochtler war zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten. „Das war sehr ordentlich, wir haben wenig zugelassen.“ Auch das Pressing seiner Mannschaft gefiel dem Trainer. „Wir haben den Gegner immer wieder unter Druck gesetzt und zu Fehlern gezwungen.“

Nach der Pause war die Partie ausgeglichen und es ergaben sich auf beiden Seiten mehr Chancen – für Bochtler auch Folge der ersten intensiven Trainingswoche, die Kräfte schwanden. Bochtler wechselte viermal, mehr Alternativen hatte der SSV am Samstag nicht. Neben den Langzeitverletzten Michael Turkalj und Jonas Guggenmoser, die weiter ihre schweren Knieverletzungen aus der vergangenen Saison auskurieren und mit deren Rückkehr Bochtler auch in der Rückrunde nicht rechnet, und dem ebenfalls verletzten Daniel Maier (Sprunggelenk) fehlten am Samstag auch Torhüter Benjamin Gralla (privat verhindert), Mittelfeldspieler Philipp Schleker (Urlaub) und Linksverteidiger Timo Kästle, der wegen eines Schlüsselbeinbruchs schon die erste Trainingswoche verpasst hatte und dem Verbandsligisten auch in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung steht. Hannes Pöschl war zwar mit nach Memmingen gefahren, zum Einsatz kam der Angreifer nach seiner Verletzung aber noch nicht.

Das nächste Testspiel bestreitet der SSV Ehingen-Süd bereits am Donnerstag, 31. Januar, 18 Uhr, auf dem Kunstrasen am Wenzelstein, Gegner ist der Landesligist FV Altheim. Zwei Tage später, am Samstag, 2. Februar, 13 Uhr, ebenfalls am Wenzelstein gegen den Landesligisten SV Oberzell.