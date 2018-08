In der Fußball-Verbandsliga hat der SSV Ehingen-Süd am Samstagnachmittag, das vollbracht, was man gemeinhin als Traumstart bezeichnen kann. Durch den hart erkämpften 3:2 (1:1)-Erfolg über die TSG Tübingen ist Süd mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Doch der Sieg gegen Tübingen, der erste überhaupt, hing am seidenen Faden.

Dieser Samstag auf dem Sportplatz in der Pfarrei dürfte Süds Kapitän Jan Deiss ewig in Erinnerung bleiben. Zum einen machte Deiss ein ordentliches Spiel, zum anderen war er direkt oder indirekt gleich an drei Toren beteiligt. Seine erste Beteiligung kam gleich nach zehn Minuten, als Deiss im eigenen Strafraum einen Tübinger zu Fall brachte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Lars Lack souverän zur bis dato auch verdienten Tübinger Führung. Denn die Gastgeber aus Kirchbierlingen hatten vor allem in den ersten 20 Minuten der Partie große Probleme – mit sich selbst und vor allem mit dem aggressiven Spiel der Gäste, die früh störten und den Süd-Spielern meist einen Schritt voraus waren. „Wir brauchen zu lange, um uns an so einen Gegner zu gewöhnen“, erklärte Süds Trainer Michael Bochtler nach dem Spiel.

Nach gut 20 Minuten erholten sich die Pfarreifußballer nicht nur vom frühen Gegentor, sondern auch von der Spielweise der Tübinger, die zwar lange optisch als die bessere Mannschaft hervorstachen, ein Chancenplus konnten sich die Gäste aber auch nicht erspielen. Die erste nennenswerte Gelegenheit für Süd in der 25. Minute verpasste Filip Sapina, der einer Barwan-Flanke am lange Pfosten auflauerte, den Ball aber nicht aufs Tor brachte. Nach 37 Minuten scheiterte Hannes Pöschl am Tübinger Torhüter Lukas Weber, bevor Timo Barwan eine kleine Sternstunde genießen durfte. Denn nach 40 Minuten bekam Barwan den Ball vor den Fuß und schlenzte das Leder aus gut 22 Metern unhaltbar zum 1:1-Ausgleich ins Tübinger Tor – absolut verdient.

Nach dem Wechsel wurde Süd aktiver, stach durch Einzelaktionen von Timo Barwan, Philipp Schleker und Hannes Pöschl heraus. Jener Pöschl war es auch, der in der 62. Minute nach einem herrlichen Zuspiel von Schleker mit einem Schlenzer das 2:1 für Süd markierte. Dieses wurde jedoch postwendend in der 63. Minuten von den Tübingern ausgeglichen, wieder durch einen Elfmeter und wieder verursacht von Kapitän Jan Deiss. Vollstrecker war Willie Till Sauerborn. Süd ackerte aber weiter, kämpfte um jeden Ball und legte den unbedingten Willen an den Tag, das Spiel gewinnen zu wollen. Und in der 88. Minute kam dann wieder Jan Deiss ins Spiel. Nach einem satten Schuss von Philipp Schleker hielt Jan Deiss seinen Fuß hin und lenkte den Ball unhaltbar zum 3:2-Endstand in das Tübinger Tor.

„Wir haben uns allgemein schwer getan, spielerische Lösungen zu finden. So weit sind wir leider noch nicht“, erklärte Michael Bochtler, der mit dem Auftritt seiner Jungs aber nicht unzufrieden war.