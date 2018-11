Ehingen rückt an die Tabellenspitze

Die Handballerinnen der TSG Ehingen haben die Tabellenführung in der Bezirksklasse übernommen. Die TSG gewann ihre Heimspiel gegen den TV Kressbronn mit 22:15 und überflügelte den am Wochenende spielfreien, bisherigen Spitzenreiter Vogt.

Nur am ersten Spieltag waren die Ehinger Handballerinnen bisher unterlegen, beim starken Aufsteiger HC LJG Vogt, seither reiht der Tabellendritte der vergangenen Saison einen Erfolg an den anderen. Der Sieg vor heimischem Publikum gegen den Bezirksliga-Absteiger Kressbronn war bereits der fünfte in Serie. Die TSG erwischte den besseren Start, Hannah Prang erzielte die ersten beiden Treffer zur 2:0-Führung nach zwei Minuten. Kressbronn glich rasch aus, TSG-Rückraumspielerin Hannah Prang, am Ende mit elf Toren erfolgreichste Werferin, brachte ihr Team erneut in Führung. Die Partie war umkämpft, erst beim 7:5, nachdem Lea Przywara getroffen hatte, hatte Ehingen wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung. Kurz darauf setzte sich das Team des Trainerduos Jürgen Prang/Heinz Binnig auf 11:6 ab. Zur Halbzeit stand es 12:8.

Konzentriert und entschlossen gingen die Ehingerinnen die zweite Halbzeit an, Svenja Geiselhardt und Janina Latinovic erhöhten auf 14:8. Kressbronn versuchte heranzukommen und verkürzte den Rückstand auf vier Treffer (15:11), doch kleiner wurde die Lücke nicht – im Gegenteil: Beim 19:12 in der 48. Minute war eine Vorentscheidung gefallen und dieser Abstand bestand dann auch am Ende des Spiels, nachdem die TSG kurz vor Schluss auch ihren zweiten Strafwurf in dieser Partie vergeben hatte.

Doch dies fiel nicht ins Gewicht, mit dem deutlichen Erfolg verdiente sich die TSG Ehingen die Tabellenführung, die das Team am kommenden Wochenende aber wieder verlieren könnte. Da ist die TSG spielfrei, während Vogt beim Tabellenvorletzten SC Lehr III antreten wird.