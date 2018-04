Ehingen punktet weiter

Die TSG Ehingen hat in der Fußball-Landesliga weitere Punkte gegen den Abstieg gesammelt. Die Ehinger bezwangen den Tabellenvierten VfB Friedrichshafen mit 2:1. Nach torloser erster Halbzeit mit anfangs deutlichen Vorteilen für die Gäste war für die TSG nach der Pause mehr drin als zwei Treffer, die dennoch zum siebten Saisonsieg reichten.

Fünf Minuten ließ Schiedsrichter Steve Henriß im Ehinger Stadion nachspielen. Fünf Minuten, in denen die TSG um ihren Vorsprung bangte und Friedrichshafen noch auf einen Punktgewinn hoffte. Doch diese Gelegenheit ergab sich nicht für den VfB, der von der 85. Minute an in Unterzahl war – Nicolai Weissenbacher hatte sich nach einem Rempler von Maximilian Schulz zu einer Watschn hinreißen lassen und Rot gesehen. Ehingen hatte noch in der Nachspielzeit Chancen zum 3:1, ließ sie aber aus. „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, sagte TSG-Trainer Roland Schlecker, der vor allem auf die in der Anfangsviertelstunde der zweiten Halbzeit vergebenen hochkarätigen Gelegenheit anspielte.

Zwar hatte Narciso Filho mit einem 18-Meter-Schuss die TSG in der 49. Minute in Führung gebracht, doch kurz darauf hatte Valentin Gombold in der 50. und der 51. Minute das 2:0 auf dem Fuß: Erst verzog der Stürmer nach Pass von Julian Guther aus zwölf Metern, dann blieb Gombold an VfB-Torhüter Heiko Holzbaur hängen. Die Ehinger rauften sich die Haare und die Häfler wussten in diesem Moment nicht, wie ihnen geschah.

In der ersten Halbzeit hatte der Tabellenvierte über weite Strecken das Heft in der Hand. Ehingen kam in der Anfangsviertelstunde kaum aus der eigenen Hälfte heraus. „Wir hatten bestimmt 70 Prozent Ballbesitz und hätten in den ersten 20, 25 Minuten das Spiel für uns entscheiden müssen“, sagte VfB-Trainer Giovanni Rizzo. Offensiv waren die Gäste ausgerichtet und ihre Führung schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Die Ehinger Defensive verhinderte jedoch immer wieder einen Abschluss der Gäste oder der VfB verfehlte das Tor – wie Damir Mirkovic (12.) und Ugur Tuncay (24.) – oder TSG-Torhüter Patrick Vonnier war zur Stelle, wie bei einem Schuss der Gäste aus 25 Metern (23.). „Friedrichshafen war in der ersten Viertelstunde deutlich besser und in der zweiten Viertelstunde besser“, so Ehingens Trainer Schlecker.

Für die dritte und letzte Viertelstunde vor der Pause galt das nicht mehr. Nun hatten beide Teams die Chance zur Führung: Das Ehinger Tor geriet bei einem Konter, den TSG-Kapitän Thomas Schubert in letzter Sekunde auf Kosten eines Freistoßes und einer Gelben Karte stoppte, und bei einem Schuss von Mirkovic in Gefahr, während auf der anderen Seite Narciso Filho zwei Großchancen vergab: Erst zögerte er zu lange mit dem Abschluss (38.), dann setzte er den Ball an die Latte (39.).

Man werde weitere Möglichkeiten bekommen, die man nutzen müsse, sprach TSG-Trainer Schlecker seinen Spielern in der Pause ins Gewissen. So kam es. Filho mit seinem Schuss erzielte das 1:0, wenig später sorgte Valentin Gombold mit seiner dritten großen Gelegenheit innerhalb von zehn Minuten nach Vorarbeit von Guther für das 2:0 (60.). Die Gäste waren aus dem Tritt geraten. „Der Gegner war etwas verunsichert“, sagte Schlecker.

Rizzo brachte frische Offensivkräfte, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Friedrichshafen spielte nach vorn und kam durch Damir Mirkovic, der einen Freistoß aus kurzer Distanz verwandelte (80.), zum Anschlusstreffer. Der VfB wollte mehr, schwächte sich kurz darauf durch die Rote Karte von Weissenberger aber selbst. „Eine dumme Aktion“, so Rizzo. Danach ging bei den Gästen nach vorn nicht mehr viel.