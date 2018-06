Ehingen möchte Schlecker-Bürokomplex kaufen

Paukenschlag im Ehinger Rathaus: Rund zweieinhalb Jahre nach der Insolvenz des Ehinger Drogeriemarktkönigs Anton Schlecker ist es für die Stadt Ehingen an der Zeit, Eigeninitiative zu ergreifen. Dazu hat die Stadt nun nach einem nichtöffentlichen Gemeinderatsbeschluss die Gesellschaft BED Businesspark Ehingen Donau GmbH gegründet, die das Ziel hat, den gläsernen Schlecker-Bürokomplex an der Ehinger Talstraße 14 und 21 mit seinen 34 000 Quadratmetern Bürofläche und seiner Grundfläche von rund 45 000 Quadratmetern zu kaufen – oder zumindest Zugriff darauf zu haben.

„Die Schlecker-Konzernzentrale beschäftigt uns schon eine Weile. Es geht nichts voran. Wir haben uns schon seit vielen Monaten Gedanken gemacht, wie wir als Stadt einen Beitrag leisten können, um die Immobilie zu beleben und vor dem Zerfall zu retten“, erklärt Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann. Deswegen habe die Stadt nun eine Gesellschaft gegründet, um zumindest den Versuch zu unternehmen, Bewegung in die Sache zu bringen. „Wir stehen seit Monaten in den Verhandlungen mit Schlecker-Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz und führen Gespräche über den Erwerb der Immobilie“, sagt Baumann und betont: „Leider steht eine Entscheidung seitens Geiwitz noch aus. Über einen möglichen Kaufpreis sind wir handelseinig. Einen Preis möchte ich aber nicht nennen“, so Baumann. Deswegen hoffe die Stadt Ehingen, in naher Zukunft eine Entscheidung zu bekommen, die zumindest dazu führt, dass die Stadt Zugriff auf den Komplex hat, um diesen am Markt bewerben zu können. Die für den Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz zuständige Kommunikationsagentur Kommpassion ließ am Mittwoch durch Sprecher Patrick Hacker folgendes ausrichten: „Zu laufenden Gesprächen möchten wir aufgrund der gebotenen Vertraulichkeit aktuell keine Auskünfte geben. Selbstverständlich werden wir Sie und Ihre Leser über Ergebnisse offen informieren.“

Gläubiger müssen zustimmen

Fakt sei aber, so Hacker, dass Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz nicht alleine über den Verkauf des Bürokomplexes entscheiden könne. „Die Gläubiger müssen dem Verkauf zustimmen“, betont Hacker. Seit der Insolvenz hat Geiwitz die Frankfurter Immobilienagentur Jones Lange LaSalle mit Verkauf der Schlecker-Immobilien exklusiv beauftragt (siehe Kasten), der Bürokomplex konnte bisher aber nicht an den Mann gebracht werden.

Die neue BED-Gesellschaft ist mit einem Stammkapital von 100 000 Euro ausgestattet. Die Stadt Ehingen hält 90 Prozent, zehn Prozent hat Michael Gaßner von einem Ludwigsburger Beratungs- und Konsultingunternehmen. Gaßner ist im Handelsregister als Geschäftsführer der GmbH eingetragen, gleiches gilt für Stadtsprecherin Bettina Gihr, die ebenfalls bei der Geschäftsführung aufgeführt wird.

„Uns beschäftigt nun die Frage, wie wir mit der Unternehmenszentrale der Firma Schlecker umgehen können. Wir haben die Gesellschaft auch gegründet, um gewappnet zu sein. Ein Erwerb der Immobilie sehen wir zudem als Möglichkeit an, die Schlecker-Zentrale am Markt wieder platzieren zu können. Denn seit der Insolvenz ist in dieser Hinsicht nicht viel passiert“, betont Baumann.

Strategie überlegt

Michael Gaßner, Geschäftsführer der neuen BED, der seine Vermarktungsstrategie bereits nichtöffentlich den Ehinger Stadträten präsentiert hat, hofft nun auf eine schnelle Entscheidung seitens des Insolvenzverwalters. „Wir haben unsere ersten Überlegungen gemacht und eine Strategie entwickelt, wie wir diese Immobilie unterschiedlichen Nutzungen zuführen können“, erklärt Gaßner. In die heiße Phase der Planungen möchte er allerdings erst dann einsteigen, wenn die Entscheidung, dass die BED das Gebäude bekommt, gefallen ist. Denkbar wäre laut Gaßner natürlich, verschiedene Start-up Unternehmen als Pächter in den Bürokomplex zu bekommen. „Allerdings braucht ein Start-up meist rund 150 Quadratmeter. Wenn wir 20 Start-ups hätten, wären das nichteinmal zehn Prozent der Bürofläche“, so Gaßner. Fällt die Entscheidung in naher Zukunft zugunsten der BED, würde Gaßner ein Business-Konzept aufstellen und dieses dem Ehinger Gemeinderat präsentieren. „Nach einer Optionsfrist von sechs Monaten würden wir dann aktiv an den Markt gehen. Wir würden natürlich deutsche, aber auch internationale Unternehmen direkt ansprechen“, sagt Gaßner, der sich sicher ist, dass er die Konzernzentrale „nie am Stück an ein Unternehmen“ verpachten könne.