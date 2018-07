Ehingen: Große Löcher klaffen in der Unteren Stadt

- Die Sanierung der Unteren Stadt (die SZ berichtete) läuft auf Hochtouren. Der erste Bauabschnitt der Straßensanierung, so Stadtsprecherin Bettina Gihr, wird voraussichtlich noch bis zum 30. Juli andauern. „Dann beginnen wir mit Abschnitt zwei, der im Bereich der Kasernengasse bis hoch zur Sonnengasse liegt. Diese Maßnahme werden wir während der ruhigeren Sommerferien machen, weil an dieser Stelle der Verkehr am stärksten beeinträchtigt wird.“ Für alle Fußgänger, die durch die Untere Stadt laufen möchten, gibt es entlang der Baustelle einen Durchgang. SZ-Foto: Bosch