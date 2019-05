Ehingen gewinnt und holt gegenüber dem Spitzenreiter auf

Der 25. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Donau lässt sich aus Sicht der Bezirksligisten aus der Region als erfolgreich bezeichnen. Die TSG Ehingen gewann am Samstag in Krauchenwies, am Sonntag zeigte sich die TSG Rottenacker gut erholt und die SG Altheim spielte auswärts unentschieden. Das Unentschieden des FV Bad Schussenried kam der TSG Ehingen entgegen.

FC Krauchenwies/Hausen – TSG Ehingen 1:3 (0:1). - Tore: 0:1 Valentin Gombold (14.), 1:1 Luca Bongermino (66.), 1:2 Marco Wasner (80.), 1:3 Ivan Ivanic (82.). - „In den ersten zwanzig Minuten haben wir sehr gut gespielt und sind verdient in Führung gegangen“, sagte TSG-Trainer Roland Schlecker. Dann habe sein Team das Spiel aus der Hand gegeben und das 1:1 kassiert. Doch in den letzten zehn Minuten spielten die Gäste nach vorne und gewannen verdient.

SG Hettingen/Inneringen – SG Altheim 0:0. - Die Gäste ergriffen zunächst die Initiative und hatten in der ersten Halbzeit drei sehr gute Chancen. Ein Spieler der Gastgeber musste einmal auf der Linie retten. Kämpferisch stark war die zweite Halbzeit und Hettingen hatte noch einige Torchancen. „Unser Torwart Kenneth Leitko hat mit einigen Glanzparaden uns im Spiel gehalten“, lobte SGA-Trainer Joachim Oliveira seine Nummer eins.

TSG Rottenacker – SGM Blönried/Ebersbach 3:0 (3:0). - Tore: 1:0 Simon Striebel (10.), 2:0 Jannik Sachpazidis (21.), 3:0 Kevin Wehrle (37., FE). - „Jannik Sachpazidis war an allen drei Toren beteiligt, zweimal vorbereitet und einmal getroffen“, sagte TSG-Pressewart Uwe Schneider. Allerdings war der Sieg nicht so leicht, wie es das Ergebnis aussagt. Zweimal trafen die Gäste die Latte und TSG-Torhüter Patrick Brunner hielt einen Elfmeter (80.). „Man muss die ganze Mannschaft loben, denn es war kein leichtes Spiel“, so Uwe Schneider. Zeitweise war in der zweiten Halbzeit ein weiteres TSG-Tor möglich, doch die Gäste haben nie aufgegeben.

SV Bad Buchau – FV Bad Schussenried 3:3 (2:2). - Tore: 1:0 Johannes Schuster (6.), 2:0 Jannik Martin (7.), 2:1, 2:2 Felix Bonelli (27., 45.), 2:3 Yannick Haage (76.), 3:3 Christian Gnannt (80.). - 600 Zuschauer sahen die frühe 2:0-Führung für Buchau. Der Spitzenreiter glich durch Felix Bonelli zum 2:2 aus. Nach der Pause dezimierten sich die Gäste durch einen Platzverweis (Gelb-Rot/63.), gingen dennoch in Führung, doch Buchau glich aus.

SV Uttenweiler - SV Hohentengen 3:1 (1:0). - Tore: 1:0 Stefan Maurer (15.), 2:0, 3:0 Marc Vogel (48., 57.), 3:1 Manuel Sommer (60.).

FV Neufra – FV Altshausen 1:2 (1:1). - Tore: 1:0 Fabian Brehm (28., FE), 1:1 Patrick Hugger (30.), 1:2 Andreas Pfeiffer (52.).

SV Sigmaringen – Laiz 0:7 (0:2). - Tore: 0:1 Bruno Wangemann (6.), 0:2, 0:3, 0:5 Anton Sachnüger (45., 51., 55.), 0:4 Johannes Oßwald (53.), 0:6 Matthias Richter (87.), 0:7 Ilir Kadrija (89).

SF Hundersingen - TSV Riedlingen 2:3 (1:0). - Tore: 1:0 Marcel Störkle (2.), 1:1, 1:3 Pascal Schoppenauer (68., 75.), 1:2 Thorsten Müller (73.), 2:3 Marcel Störkle (82.).