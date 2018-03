In der Basketball-Kreisliga Nord sind die Basketball-Mannschaften aus Ehingen am Samstag, 24. März, gefordert. Im Spitzenspiel zwischen der TSG Ehingen I und dem KSC Ehingen in der JVG-Halle (17.30 Uhr) könnte die Entscheidung um die Meisterschaft fallen – der KSC hat drei Punkte Vorsprung. Die TSG II bestreitet ebenfalls in der JVG-Halle (15.15 Uhr) bereits ihr letztes Saisonspiel, Gegner ist der Tabellenvorletzte VfL Sindelfingen.