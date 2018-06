Ehingen für Löwenmenschen-Award nominiert

Die identitätsstiftende Wirkung der Schwäbischen Alb, die sich im Löwenmensch als Leitsymbol dieser vielfältigen Tourismusregion sichtbar widerspiegelt, hat in den vergangenen Jahren einen enormen Schub erfahren. Sowohl Einwohner als auch regionale Unternehmen bekennen sich zunehmend zu ihrer Herkunft und vieles, was in den letzten Jahren gemeinsam geschaffen wurde, hat zu neuem Selbstbewusstsein beigetragen. Diesem neuen Gefühl wird auf dem Tourismus-Kongress Schwäbische Alb in Eislingen/Fils Rechnung getragen. Einer der schillerndsten Tagesordnungspunkte wird am 28. Juni aber ohne Zweifel die Verleihung des Löwenmenschen-Awards an herausragende touristische Projekte sein, wobei zwei Kandidaten für die Preisverleihung diesmal auf das Konto der Großen Kreisstadt Ehingen gehen. Wie der Schwäbische Alb Tourismusverband zur Freude der Ehinger Tourismusverantwortlichen jüngst mitteilte, gehören in der Kategorie Wandern der Besinnungsweg und in der Kategorie Städtetourismus die Bierkulturstadt Ehingen zu den Nominierten.