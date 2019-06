Ehingen führt bei Kreismeisterschaften

Die erste Wertungsprüfung für die Nachwuchs-Kreismeisterschaften in Wiblingen ist vorbei und das Voltigierteam des Reit- und Fahrverein Ehingens unter Leitung von Andrea Schlecker hat sowohl in der Gruppenwertung als auch in der Einzelwertung den Sieg geholt. Die Gruppe, bestehend aus Antonia De Giuli, Franziska Kräutle, Lisa Most, Marie Prang, Sonja Braig, Amelie Glater und Julia Kramer mit der Stute Luna, sind aber nicht nur als Team die Stärksten. Antonie De Giuli wurde für die beste Kür aller 35 Gruppenvoltigierer geehrt. Und in der Einzelwertung gewann Marie Prang, Sonja Braig kam auf Platz drei und dicht dahinter Antonia De Giuli auf dem vierten Platz. Die zweite Wertungsprüfung findet am 29. September auf der Anlage des RFV Ehhingen statt, womit die Führenden sich mit Heimvorteil verteidigen werden.