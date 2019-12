Ehingen enttäuscht im Derby gegen Kirchheim

Dem direkten Konkurrenten im Tabellenkeller der Zweiten Basketballbundesliga ProA haben die Kirchheim Knights ein Bein gestellt: Ohne Headcoach gestalteten die Hausherren das Württemberg-Derby gegen das Team Ehingen Urspring mit einem Start-Ziel-Sieg erfolgreich für sich. Mit 76:65 setzten sich die Gastgeber in der gut gefüllten Stadthalle am Samstag durch. Den ersten Akzent der Begegnung setzten die Kirchheimer gleich zu Beginn des Spiels – es sollte der frühe Grundstein für ihren dritten Sieg im vierten Spiel hintereinander werden.

Ohne Trainer, aber mit Konzept

„Wir befinden uns im Abstiegskampf und waren das erste Viertel einfach nicht da“, ärgerte sich Ehingen Ursprings Trainer Domenik Reinboth über die Auswärtsniederlage. Tatsächlich legte seine Mannschaft einen Kaltstart hin, geriet schnell mit 0:11 in Rückstand. Versprachen die ersten beiden Angriffssituationen der Gäste aus Ehingen noch Spannung, bäumte sich Kirchheim zunehmend auf – und das obwohl deren Headcoach Mauro Parra kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen war und JBBL-Headcoach Brian Wenzel und Geschäftsführer Chris Schmidt an der Seitenlinie übernahmen.

Für den zögerlichen Start bekam das Reinboth-Team direkt die Quittung. Die beiden Kircheimer Till Pape und Andreas Kronhardt präsentieren sich äußerst wach. So lieferte Pape die ersten neun Punkte in den ersten vier Minuten allesamt allein. Verdient wuchs das dicke Punktepolster weiter an. Ehingen Urspring wirkte ideenlos, versuchte es oft aus der Distanz, doch ohne Erfolg: Auch der miserable Dreierwert (am Ende traf Ehingen einen von 17 Versuchen aus der Ferne) trug zum enttäuschenden Ergebnis aus Ehinger Sicht bei. Erst nach vier Minuten gelang die erste Gegenwehr in Form von Punkten: Gianni Otto traf zum zwischenzeitlichen 2:11. Als Ferenc Gille kurz vor der Halbzeitpause per Dunk weitere Ehinger Punkte beitrug, war der Abstand mit 22:9 schon recht deutlich geworden. Ehingens Auftritt im zweiten Viertel war sichtlich besser. Dennoch waren die Angriffe hastig und geprägt durch wenige Pässe und viele Einzelszenen.

„Kein schönes Spiel“

Dennoch robbte Ehingen Punkt für Punkt näher heran an den Derbygegner. Nur 13 Punkte ließ die Ehinger Defensive im zweiten Viertel zu. Obwohl der Basketballabend für Ehingen Urspring mit vielen dunklen Wolken begann, schaffte es das junge Team, den Abstand zwischen den beiden Mannschaft etwas zu verkürzen. „Phasenweise war es aber dennoch weiterhin kein schönes Spiel“, sagte Reinboth und nannte Gründe, warum es seine Männer so schwer hatten: „Die Wurfquote war das größte Problem. Wir haben zudem den Ball und auch uns selber nicht genug bewegt.“ Was er seinen Spielern auch vorwerfe, sei der fehlende Kampf. Auch 17 Turnover seien zu viel. Erschwerend habe man „nie in den Wurfrhythmus gefunden“.

Lichtblick für die Ehinger nach der Halbzeitpause war die Vielzahl an erspielten Chancen. Auch den zweiten Versuch ließen die Kirchheimer oft zu. „Das Rebound-Duell haben wir deutlich verloren, da müssen wir in den nächsten Tagen ansetzen“, sagte Knights-Geschäftsführer Chris Schmidt. Weil Kirchheim etwas Tempo aus seinem Spiel nahm, schaffte es Ehingen Urspring sogar auf drei Zähler ranzukommen, der Ausgleich beim zwischenzeitlichen Stand von 45:42 lag in der Luft.

Chance verschenkt

Das große Plus der Kirchheimer aber: „Wir sind mental im Spiel geblieben, die Mannschaft hat gut zusammengehalten“, lobte Schmidt. Ehingen verspielte einmal mehr die Chance im Schlussviertel auszugleichen oder gar am Gegner vorbeizuziehen. So baute Kirchheim die Führung wieder aus und ließ sich bis zum Ende nicht aus der Fassung bringen. Zu keiner Sekunde führte das Team von Reinboth. Bester Gästespieler war der 21-jährige Akim Jonah, er erzielte ein Double-Double (12 Punkte, zehn Rebounds).

Ehingen Urspring startet mit einer Niederlage in den Jahresendspurt. Nun gelte es, das Spiel schnell abzuhaken, so die Verantwortlichen nach der bitteren Derbyniederlage. Am Dienstag geht es mit dem Heimspiel gegen Nürnberg weiter. Los geht es in der JVG-Halle gegen Ralph Junge und Co. um 19 Uhr.