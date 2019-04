Ehingen blüht auf

Mit den frühlingshaften Temperaturen beginnt es in Ehingen zu blühen. In Grünanlagen, auf Verkehrsinseln oder am Straßenrand, überall fallen die vielen bunten Blumen auf. Die kreativen Mitarbeiter der Stadtgärtnerei haben auch in diesem Jahr eine bunte Mischung ausgewählt.

Alleine auf den Verkehrsinseln und in den Parkanlagen haben sie 6000 Stiefmütterchen, 1500 Bellis sowie 800 Vergissmeinnicht gepflanzt. Bereits im Herbst wurden 7000 Narzissen gesetzt, welche jetzt anfangen, in strahlenden Farben zu blühen. Besonders ins Auge stechen dabei die Grünanlagen am Ochsenberg und im Berkacher Grund, aber auch die Kreisverkehrsplätze am Schmiechgraben und in der Ulmer Straße. In Kürze wird zudem das Ergebnis der über 28 000 maschinell gepflanzten Blumenzwiebeln sichtbar werden, die seit November im Boden sind. Nicht nur im Bereich der Lindenhalle oder am Groggensee, auch an mehreren Straßen im Stadtgebiet werden diese Blumenzwiebeln zu einem bunten Blumenmeer werden.