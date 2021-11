Ehingen bekommt zweites Herzkatheterlabor

Im Oktober 2001 wurde das Gesundheitszentrum Ehingen als erste Einrichtung seiner Art im Alb-Donau-Kreis und weit darüber hinaus eingeweiht. Seitdem hat sich viel verändert und in wenigen Monaten kommt ein weiteres Herzkatheterlabor dazu.

Das Besondere? Die kurzen Wege. Seit 20 Jahren nehmen Ehinger Bürgerinnen und Bürger der Region das Gesundheitszentrum als Kompetenzzentrum in allen Gesundheitsfragen wahr. Neben dem Alb-Donau Klinikum Ehingen und der Geriatrischen Rehabilitationsklinik sorgen dafür sehr viele Partner. Wie das Zentrum für Psychiatrie Bad Schussenried, die Uniklinik Ulm oder das KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation, aber auch viele Fachärzte von A wie Allgemeinmedizin bis Z wie Zahnmedizin. Angebote wie die Apotheke, das Sanitätshaus, das Fitnessstudio S 29, das Hopfenhaus Restaurant und das Café Mokka oder ein Friseur runden das Angebot ab und sorgen dafür, dass das Gesundheitszentrum längst nicht nur von kranken Menschen und deren Besuchern genutzt wird.

Vorhandene Strukturen werden optimal genutzt

Die Verknüpfung von stationären und ambulanten Angeboten war damals noch sehr neu. Die Idee dahinter: Vorhandene Strukturen sinnvoll nutzen, indem man den Kreis der Nutzer erhöht und das Angebot ausweitet. So entstanden das Hopfenhaus Restaurant und später auch das Café Mokka oder auch das Fitness- und Gesundheitsstudio S 29. Dadurch, dass ein Krankenhaus mit orthopädischem Schwerpunkt beispielsweise Krankengymnastik, Bewegungskurse und ein Bewegungsbad benötigt, können sich die Mitglieder des S 29 oder auch Selbsthilfegruppen über ein Schwimmbad mit vielen Aquakursen freuen. Die Physiotherapeuten werden im ambulanten und stationären Bereich eingesetzt und sind auch auf der Trainingsfläche präsent. So entstehen Arbeitsplätze und eine Trainingsbetreuung. Noch bis zum 7. November läuft eine Aktion zum 20-jährigen Jubiläum.

Vieles kam mit den Jahren dazu – der Neubau mit dem Seniorenzentrum, der Dialyse und Strahlentherapie sowie der internistischen Funktionsdiagnostik mit dem Herzkatheterlabor oder das Fachpflegeheim für psychisch kranke Menschen. Aus rein selbstständig geführten Arztpraxen ist heute ein Mix aus selbständigen Praxen und einem Medizinischen Versorgungszentrum mit mehreren Fachrichtungen geworden.

Weitere Ärzte sollen eingestellt werden

Und auch in Zukunft geht es weiter. „In wenigen Monaten wird am Standort Ehingen ein zweites Herzkatheterlabor in Betrieb genommen. Dadurch sowie durch die Einstellung weiterer hochspezialisierter Ärzte kann das Spektrum in der Inneren Medizin weiter ausgeweitet werden.

Auch baulich wird sich in den nächsten Jahren einiges tun. Denn auch zentrale Krankenhausbereiche wie die Operationssäle oder die Intensivstation sind inzwischen in die Jahre gekommen, so dass hier mittelfristig gehandelt werden muss. Das erklärte Ziel bleibt, gemeinsam mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und weiteren Partnern ein breites medizinisches und therapeutisches Spektrum auf hohem Niveau zu erhalten. „Wir haben hier einen breiten Strauß an Angeboten für kranke, ältere und psychisch kranke Menschen, wir bieten Selbsthilfegruppen die Möglichkeit, sich hier zu treffen und haben vom Baby bis zum Senior ein passendes Angebot für die Bevölkerung. Und das alles in Kooperation mit ganz vielen Partnern unter einem Dach“, erläutert Wolfgang Schneider, Geschäftsführer der ADK GmbH.