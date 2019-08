Ehingen beendet Vorbereitung

Mit einem Sieg in Reute hat die TSG Ehingen die Reihe ihrer Vorbereitungsspiele beendet.

SV Reute - TSG Ehingen 1:4 (1:1). - Im Spiel in Reute erzielten Elias Madarac (4., 76.) und Marco Wasner (47., 52.) jeweils zwei Tore. Zu drei Toren gab Mario Carriero die Vorlagen. Die TSG Ehingen spielt erst wieder im Bezirkspokal am Sonntag in Oberdischingen.

SG Altheim - SV Sulmetingen 1:5 (0:4). - Die Altheimer, die nicht mit kompletter erster Mannschaft spielten, waren vor allem in der ersten Halbzeit von der Rolle und haben nicht ins Spiel gefunden. Das einzige Altheimer Tor erzielte Johannes Rech zum 1:5.

SG Griesingen - SV Sulmetingen 2:1 (0:0). - Die Gäste spielten am Sonntag schon wieder. „Das hat man ihnen angemerkt“, sagte Dominik Brunner. Das 1:0 von Jonas Mast (60.) glich Heiko Gumper in der 68. Minute aus. Jonas Mast erzielte das 2:1 in der 75. Minute.

FC Schelklingen/Alb - FC Schmiechtal 4:1 (2:1). - Gegenüber dem Schmiechtal-Cup zeigten sich die Gastgeber in einer besseren Form. Daher kamen sie auch zu einem klaren Sieg. Tore: 1:0 Marcel Kley (15.), 1:1 Christoph Heimberger (24.), 2:1 Ralf Lang (44.), 3:1 Andre Kley (62.), 4:1 Ralf Lang (70.).

SF Bronnen - TSV Rißtissen 3:0 (1:0). - Im Duell der beiden A-Ligisten siegten die Gastgeber durch Tore in der 9., 78. und 83. Minute.

SV Unterstadion - SGM Attenweiler/Oggelsbeuren 2:5 (1:2). - Die vor der zurückliegenden Runde fusionierten Gäste dominierten vor allem in der zweiten Halbzeit. Tor: 1:0 Julius Eggert (19.), 1:1 Thomas Wanner (25.), 1:2 Simeon Bammert (33.), 1:3 Achim Traub (60.), 1:4 Lukas Weller (76.), 2:4 Eigentor (78.), 2:5 Moritz Lutz (90+1).

SG Dettingen - SF Kirchen 2:3 (2:2). - Die Gäste gingen zunächst mit zwei Toren in Führung. Tore: 0:1, 0:2 Tim Seebauer (10., 21.), 1:2 Dirlei Wink, 2:2 Felix Erbes (41.), 2:3 Manuel Saile (49.).

SV Hochberg - SF Bussen 3:2 (2:1). - Tore: 1:0 (9.), 1:1 Christian Neumann (29.), 2:1 (38.), 2:2 Christian Neumann, 3:2 (82.)