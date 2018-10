Ehgnerländer musizieren in Prag

Die Musiker der Ehgnerländer haben sich in Richtung Prag aufgemacht. Denn dort stand das Highlight des Jahres an. Dieses Erlebnis traten sie mit einer 20 Mann und zwei Frau starken Gruppe an.

Nach Ankunft im Hotel machten die Musiker eine Stadtführung – die Astronomische Uhr und die Karlsbrücke durften hierbei nicht fehlen. Am Abend zogen sie auf einer Kneipentour durch die angesagte Szene in der Prager Altstadt und anschließend in die größte Disco in ganz Mitteleuropa.

Am nächsten Morgen war es soweit, direkt an der Moldau, mit Aussicht auf die Karlsbrücke und bestem Wetter, spielten die Ehgnerländer auf. Zuhörer hatten ein breites Grinsen im Gesicht, denn der Moderator nahm die Menge in gekonnt englischer Ansprache mit in den Bann: „Clap your hands to the Bodensee-Song!“ Viele Bilder wurden mit gemacht und die tolle Stimmung nahmen die Ehgnerländer anschließend auf und zogen auf einen Food-Market und am Abend in ein Pub.

Am Sonntag spielten sie im berühmten historischen Restaurant Ufleku einen Frühschoppen, dank tollem Wetter draußen im Biergarten. Und hier versprach Prag nicht zu viel: Die Goldene Stadt lies ihr Blätter im Sonnenschein wehen und die Musiker vermittelten auch hier tolle Musik an die vielen Zuhörer. Mit reichhaltigen Fleischgerichten oder Ente mit traditioneller Sauce und Klöße wurden sie belohnt und konnten so die Heimreise wieder antreten. Eine motivierte Gruppe kehrt wieder zurück und lässt so das Blasmusikjahr ausklingen.