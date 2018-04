Ehgnerländer bereiten sich auf die Saison vor

Auch die Saison 2018, übrigens die achte der erfolgreichen Ehgnerländer, zeigt wieder einen vollen Terminplan. Es stehen sehr interessante Auftritte an: von bereits jahrelangen Erfolgsauftritten, bis hin zu Besuchen von neuen Regionen. Die Ehgnerländer starten dieses Jahr in Frankenhofen und anschließend sind sie beim Jubiläum des Schwäbischen Albvereins in Allmendingen aktiv.

Das Pfingstfest in Griesingen ist dieses Jahr erstmals im Terminkalender der Ehgnerländer, genauso wie in Ingstetten. Aber jeder einzelne Termin stellt seine Ansprüche dar, auf die sie sich schon sehr freuen, denn in den letzten Wochen wurde fleißig geprobt und neue Stücke erarbeitet. Auch in der böhmisch-mährischen Blasmusikszene gibt es Trends und News, die die Ehgnerländer natürlich auf ihre junge Art erproben und musikalisch ausgestalten. Dabei stehen die Musiker aus der Region Ehingen vor vielen die Höhepunkten: selbstkomponierte Märsche, attraktive Solos, stimmungsvolle Ansagen, die rundum einen klasse Unterhaltungswert haben. Ein ganz besonderes Highlight steht dieses Jahr bei den Ehgnerländern auf dem Plan: nachdem sie letztes Jahr in Berlin erfolgreich waren, zieht es die junge Truppe im Oktober nach Tschechien. Dort werden sie zwei Auftritte innerhalb drei Tagen gestalten. Einer davon findet an der historisch bedeutsamen Karlsbrücke über die Moldau in Prag, die die Altstadt mit der Kleinseite verbindet, statt.