Ehemaliger Schüler arbeitet jetzt bei der Deutschen Welle

Was zeichnet guten Journalismus aus? Wie gestaltet sich der Arbeitsalltag eines politischen Journalisten? Diese Fragen beantwortete Richard Fuchs, Hauptstadtkorrespondent der Deutschen Welle, den Schülern der Oberstufe des Johann-Vanotti-Gymnasiums (JVG) am Freitag. Fuchs war zu Gast in der Veranstaltungsreihe „Erfolgreiche Schüler erzählen“, die in losen Abständen am JVG stattfindet und in der ehemalige Abiturienten über ihren beruflichen Werdegang berichten.

Bei seinem Besuch gab Richard Fuchs Einblicke in seine Arbeit in der Bundespressekonferenz, seine Berichterstattung aus dem Bundestag und seine tägliche Redaktionsarbeit bei der Deutschen Welle. Geduldig beantwortete er die vielen Fragen der Schüler. „Wie viele Fremdsprachen muss man als politischer Journalist sprechen können?“, wollte eine Schülerin von Richard Fuchs wissen. Es sei natürlich gut, so viele Sprachen wie möglich zu sprechen, so der Berliner Journalist. Er selbst habe sich stets mit seinen Englischkenntnissen verständigen können – mit Ausnahme einer Reportage, für die er im ländlichen Polen recherchiert habe. Auch von seiner vielfältigen Tätigkeit als Journalist für Radio- und Fernsehsender erzählte Fuchs den jungen Menschen auf anschauliche Weise: Radiofeatures, TV-Beiträge und Reportagen über die Lebensbedingungen in Townships in Südafrika beispielsweise oder über die Schließung von Steinkohlegruben, Porträts über Menschen mit außergewöhnlicher Lebensgeschichte.

Der aus Munderkingen stammende Richard Fuchs schilderte, wie er vom Abitur 1999 am Ehinger Gymnasium nach einem Studium der Anglistik und Politikwissenschaften in Freiburg und Michigan (USA) und einem Aufbaustudium am Europa-Kolleg in Brügge zur Deutschen Welle in Berlin kam. „Eigentlich wollte ich ja EU-Beamter werden, aber dann hatte ich das Glück, ein Volontariat bei der Deutschen Welle machen zu können. Und ich habe es nicht bereut“, führte er aus. Schließlich kam er mit den Zuhörern ins Gespräch über Grundsätze journalistischer Arbeit. „Guter Journalismus bedeutet für mich, die Bereitschaft zu haben, sich von der Meinung und Lebensgeschichte anderer Menschen überzeugen zu lassen,“ erklärte er. Das habe er bei seinen Reportagen immer wieder erlebt. „Was mich dabei antreibt und begeistert“, so Fuchs weiter, „ist die Neugier, mir ganz fremde Menschen mit ihren spannenden Lebensgeschichten kennenzulernen.“

Auch über die komplexe Beziehung zwischen Politik und Medien und über die Frage, was eine Nachricht zu einer Nachricht macht, wie Fake News zu erkennen und einzuordnen sind, diskutierten die Oberstufenschüler mit Richard Fuchs. „Ich freue mich sehr über diesen Austausch mit euch an meiner ehemaligen Schule“, sagte Fuchs abschließend.