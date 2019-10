Ege bezaubert die Museumsgesellschaft

Auf einer Ungarnreise hat Gerhard Ege den Mitgliedern der Museumsgesellschaft an einem Abend seine Zaubertricks vorgeführt, über Zauberei und auch deren Missbrauch erzählt. Da hat Franz Romer sofort beschlossen: Das bauen wir in einen unserer Stammtischabende ein.

„Sie gehen alle wieder, wie Sie gekommen sind“, versprach Ege den Mitgliedern der Museumsgesellschaft. Doch bevor er und seine Frau Evelin ihrer Zaubertricks auspackten, erzählten sie von der Entwicklung der Magie und ihren Gefahren. So sind Hütchenspiele oft Trickbetrügereien. Scharlatane in der Zauberei hat es schon immer gegeben, erzählte Evelin Ege und nannte Doktor Faust. Cagliostro war berüchtigt, er gründete den Freimaurerorden, war in die Halsbandaffäre in Paris verstrickt. Auch Hanussen betrieb mit der Hellseherei üblen Missbrauch. „Die Grundlagen sind die leichte Täuschung unserer Sinne. Mathematik, Physik, Chemie und Medizin kommen ins Spiel. Hohlkörper, künstliche Gliedmaßen, Zwillinge, schwarze und weiße Tücher, Schnüre, Federn, Klappen, Spiegel, Faltkünste, Knotentechniken, Ablenkung durch Assistentinnen – unseren Sinnen wird durch fehlende, flüchtige oder falsche Reize ein Schnippchen geschlagen“, erklärte Ege, der hauptsächlich als Forscher und Physiker arbeitet.

Ein Seil in Schlingen legen, ein Wurf und es waren lauter Knoten drin, war einer seiner Zaubertricks. „Karten sind das tollste“, sagte Evelin Ege. Ihr Mann mischte einen Kartenstoß, eine Zuschauerin bekam ein Messer musste damit in den Kartenstoß hineinfahren und Ege wusste im Voraus, welche Karte auflag. Er zeigte Tricks mit unterschiedlich langen Schnüren, die plötzlich alle gleich lang und zum Schluss wieder unterschiedlich lang waren. Ein Geldschein, dessen Nummer aufgeschrieben wurde, verschwand in einem Taschentuch und tauchte in einer vorher in einer Alufolie verpackt gewesenen Zitrone nach dem Durchschneiden wieder auf. Ein Uhrenarmband wurde mit einer Kneifzange zerteilt, ein Tischtennisball mit Füßen zertreten, beide verschwanden in einer Kiste, wurden mit magischem Licht erleuchtet und kamen unzerstört wieder heraus. Ein Luftballon wurde aufgeblasen, verknotet, wurde in einer Kiste verschnürt und kam ebenfalls nach magischer Beleuchtung im Urzustand klein und schrumpelig wieder ans Tageslicht. Diese und andere Tricks zeigten die Eges den staunenden Mitgliedern der Museumsgesellschaft und verrieten am Ende des Abends auch noch, wie einige zustande kamen.