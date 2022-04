Effizienter Spitzenreiter

SG Öpfingen verliert ausgeglichenes Spiel

TSV Lustnau II – SG Öpfingen 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Eileen Haingartner (75.). - SGÖ-Trainer Hasan Dönmez schilderte ein temporeiches Spiel, in dem die Möglichkeiten gleich verteilt waren. „Auf jeder Seite gab es zwei gute Chancen“, so Dönmez. Beide Teams trafen je einmal den Pfosten und hatten eine weitere klare Möglichkeit, die nicht genutzt wurde. Alles lief auf ein Unentschieden hinaus, das auch dem Spielgeschehen entsprochen hätte, doch dann kam die Heimelf zum Siegtor: Die Gäste brachten den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Eileen Haingartner traf aus kurzer Distanz. „Ein glücklicher Treffer“, so der Öpfinger Trainer, der dennoch mit dem Auftritt seines Teams sehr zufrieden war und den Spielerinnen eine kämpferisch und läuferisch starke Leistung bescheinigte. Nur blieb sie unbelohnt. (aw)