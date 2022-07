Edmonton Winds laden zum Benefizkonzert in die Lindenhalle

Edmonton Winds, eines der führenden Blasorchester Kanadas, befindet sich derzeit auf Deutschlandtournee. Am Sonntag, 17. Juli, um 19 Uhr gastiert das Orchester unter Leitung von Raymond Baril in der Lindenhalle Ehingen. Der Eintritt zum Konzert ist frei – Spenden sind erbeten. Der Reinerlös, des Benefizkonzert, geht an den Ehinger Sozialfonds „Bürger für Bürger“.

Das „Edmonton Winds“ Orchester hat in den vergangenen 45 Jahren eine Tradition musikalischer Exzellenz etabliert. In dieser Zeit erlangte es internationale Bekanntheit und gilt heute als eines der führenden Blasorchester Kanadas, schreibt die Stadtverwaltung Ehingen in einem Vorbericht. Im Laufe des Bestehens wurde der Gruppe die Ehre zuteil, mit einigen international bekannten Solisten zu musizieren. Ebenso bindet das Ensemble lokale und regionale Künstler in seine Konzerte ein und arbeitet eng mit bekannten kanadischen Komponisten wie Malcolm Forsyth, Allan Gilliland oder Roger Deegan zusammen. Über die Jahre wurden mehrere Tonträger aufgenommen, darunter eine, die zwei Nominierungen für die 2012 „Western Canada Music Awards“ erhielt.