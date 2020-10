Echte Herausforderung für Ringingen

Vor Beginn der Saison war die SGM Ertingen/Binzwangen zu den Meisterschaftsfavoriten der Fußball-Kreisliga A1 gezählt worden. Nach dem Fehlstart hat die Mannschaft bisher alle fünf Spiele gewonnen. Am Sonntag, 11. Oktober, fordert die SGM den SV Ringingen heraus. Der SV Oberdischingen war zuletzt recht erfolgreich. Daher wird das Derby gegen die SF Donaurieden zum SZ-Topspiel.

SZ-Topspiel: SV Oberdischingen – SF Donaurieden (Sonntag, 15 Uhr). - Diese Paarung gehört von der Platzierung beider Vereine her sicher nicht zu den Spitzenspielen. Doch ist anzunehmen, dass die Gäste sich in diesem Derby besondere Mühe geben und den SV Oberdischingen echt fordern werden. Das Ziel der Sportfreunde ist, am Sonntag zu punkten. Es ist eh überraschend, dass die Mannschaft von Trainer Goran Grgic bisher immer noch auf den ersten Sieg wartet. Am vergangenen Sonntag haben die Donauriedener ihren ersten Punkt in dieser Saison eingefahren und daher rechnen sie sich in Oberdischingen etwas aus. Die Mannschaft von Trainer Markus Schmid will jedoch die Erfolgsserie von zwei Siegen in Folge fortsetzen.

SGM Schwarz Weiß Donau II – TSV Allmendingen (Sonntag, 14 Uhr). - Die bisherige Ausbeute der SGM, die am Sonntag im Donaustadion in Munderkingen spielt, ist trotz des ersten Sieges am Donnerstag mager. Doch die Erfolgsserie des Aufsteigers Allmendingen wurde zuletzt unterbrochen. Daher will das Team von Trainer Harald Brobeil wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden.

SGM Ertingen/Binzwangen – SV Ringingen (Sonntag, 15 Uhr). - Dieses Auswärtsspiel in Ertingen wird am Sonntag zu einer echten Herausforderung für den Tabellenführer. Die Gastgeber haben sich vor Beginn der Verbandsrunde verstärkt und wurden nicht ohne Grund als Meisterschaftsmitfavorit gehandelt. Zuletzt hat der SV Ringingen zweimal nur recht knapp gewonnen. Daher ist in diesem Spiel eine Leistungssteigerung notwendig.

SGM Daugendorf/Zwiefalten – SF Kirchen (Sonntag, 15 Uhr). - Nur drei Punkte trennen diese beiden Mannschaften voneinander. Die SF Kirchen haben bereits zwei Auswärtsspiele gewonnen und sind am Sonntag alles andere als ein Außenseiter. Doch der Gastgeber ist sehr stark in die Verbandsrunde gestartet. Ob die Sportfreunde am Sonntag dort etwas holen können, wird sich zeigen.

SV Dürmentingen – SV Betzenweiler (Sonntag, 15 Uhr). - Im Gegensatz zu seinen Heimspielen hat der SV Betzenweiler bisher in den Auswärtsspielen jeweils gepunktet. Das Spiel am Sonntag hat Derbycharakter. Der SV Dürmentingen ist sehr stark in die Verbandsrunde gestartet und will gegen Betzenweiler seine Erfolgsserie fortsetzen.

TSV Rißtissen – FC Marchtal (Sonntag, 15 Uhr). - Beide Mannschaften können mit der bisherigen Ausbeute nicht zufrieden sein. Mit nur einem Pluspunkt nach jeweils sechs Spielen belegen sie die beiden letzten Plätze in der Tabelle. Der TSV Rißtissen will am Sonntag seinen Heimvorteil zum ersten Sieg nutzen.

FC Schelklingen/Alb – SF Bussen (Sonntag, 15 Uhr). - Der Gastgeber ließ bisher einige Wünsche offen. Am Sonntag gilt es, gegen den Tabellennachbarn die früher bekannte Heimstärke in einen Sieg umzumünzen. Doch die SF Bussen haben bisher bewiesen, dass sie auch auswärts ein starker Gegner sein können.

SG Griesingen – SG Ersingen (Sonntag, 15 Uhr). - Durch den Sieg in Allmendingen stellte die SG Griesingen den Anschluss an das Spitzenfeld wieder her. Doch der Gastgeber ist gewarnt, denn die SG Ersingen hat in der vergangenen Saison beim Nachbarn gepunktet. Allerdings hat die SG Griesingen nichts zu verschenken, wenn der Abstand zu den vor ihr liegenden Mannschaften nicht größer werden soll.