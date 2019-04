Echte Handarbeit: So entstehen Schokohasen zum Osterfest

Verursacht der Maisanbau der Landwirte in Inzigkofen tatsächlich Bodenerosion und Hochwasser? Diese Frage wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Inzigkofer Rathaus heiß diskutiert.

Als Referent trat in der Sitzung Landwirt Matthias Uhrenbacher auf, der in seinem Vortrag jeglichen Zusammenhang zwischen dem Maisanbau und dem Hochwasser vom Juni 2018 bestritt. „Der Mais ist aus meiner Sicht eine Super-Pflanze“, sagte Uhrenbacher. Die Pflanze sei hitzebeständig, effizient in der Wassernutzung und Stickstoffbindung und komme ...