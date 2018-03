E1-Jugend der TSG Ehingen landet in Kroatien auf Platz zwei

Seit langer Zeit hat die Jugendabteilung der TSG-Fußballer wieder einmal einen einwöchigen Ausflug zu einem internationalen Jugendturnier organisiert. In der vergangenen Woche sind die E1-Kicker mit ihren Betreuern Matthias Zok, Thomas Javornik, Boris Simurina und Trainer Zeljko Puseljic nach Pula (Istrien) gefahren, um sich dort mit internationalen Mannschaften zu messen – und das mit Erfolg.

Schon in der Gruppenphase bewiesen die jungen Kicker aus Ehingen ihr Können und gewannen gegen den Gastgeber NK Uljanik (Kroatien) mit 1:0. Das zweite Spiel gegen NK Stinjan (Kroatien) spielten die Ehinger 0:0, bevor sie im letzten Gruppenspiel den österreichischen Vertreter SC Lichtenwörth mit 3:0 besiegten und somit ins Halbfinale einzogen. Dort wartete mit der SG Bad Wimpfen der andere deutsche Vertreter – das Spiel gewannen die Ehinger deutlich mit 3:0 und qualifizierten sich somit für das Finale. Dort traf die TSG Ehingen wieder auf den NK Uljanik, verlor das Spiel allerdings mit 0:2. „Trotz der Finalniederlage war es für die Jungs eine super Geschichte“, sagt Thomas Javornik. Mit neun Spielern, vier Betreuern sowie Eltern und Geschwister waren 26 Ehinger in Kroatien mit dabei. „Wir haben den Trip nach Kroatien über eine Agentur organisiert, die mit dem Deutschen Fußballbund zusammenarbeitet. Diese Agentur bietet jährlich Reisen zu Jugendturnieren in ganz Europa an“, erklärt Javornik, der im Vorfeld der Reise eng mit der Fußball-Abteilunsgführung Karlheinz Hofmann und Joachim Kutschker zusammengearbeitet hat. „Wir waren in einer Ferienanlage direkt am Meer untergebracht. Insgesamt waren 53 Mannschaften aus ganz Europa in fünf Altersstufen vertreten. Unser Turnier ging drei Tage lang“, so Javornik. Neben Fußball gab es für die Jungs in Istrien eine Bootsfahrt auf die Brijuni-Inseln, eine Altstadtführung sowie einen Ausflug auf die Go-Kart Bahn.