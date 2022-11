E-Jugend Heimspieltag bei den Ehinger Handballern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 13. November trafen sich fast 100 junge Handballerinnen und Handballer im Alter von neun bis zehn Jahren in der Längenfeldhalle zu ihrem Heimspieltag. Vormittags spielte zuerst die männliche E-Jugend und am Nachmittag die weibliche E-Jugend der TSG Ehingen mit jeweils fünf Gastmannschaften.

Die Jungen trafen sich mit den Mannschaften aus Biberach, Lonsee, Söflingen, Ulm/Wiblingen und Uttenweiler zu ihrem Spieltag. Anschließend begrüßten die Mädchen die Gastmannschaften aus Gerhausen, Ravensburg, Tanau, Vogt und Weingarten.

Gespielt wurde 4+1 Handball auf einem Kleinfeld, sowie Funino Handball, ein handballähnliches Mannschaftsspiel.

Zwischen den einzelnen Spielen durchliefen die jeweiligen Mannschaften noch unterschiedliche Koordinationsübungen, welche das Ballgefühl, sowie die Kraft und Ausdauer stärken.

Einen besonderen Dank gilt den vielen Helfern der TSG Ehingen. Die Spiele wurden hierbei von den Jugend-Schiedsrichtern der Handballer geleitet. Ebenfalls im Einsatz waren die weibliche und männliche C-Jugend als Helfer bei den einzelnen Übungen und Spielen. Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Die Treffsicherheit konnte sogar an der Schokokuss-Schleuder unter Beweis gestellt werden!

Insgesamt hatten die Mannschaften der TSG Ehingen viel Spaß und konnten ihre Spiele erfolgreich absolvieren.

Die Handball Abteilung freut sich über alle Kinder und Jugendliche, die diesen Sport ausprobieren möchten. Die Trainingszeiten der E-Jugend (Jahrgang 2012/2013) sind jeweils am Mittwoch und Freitag von 17 - 18.30 Uhr in der Längenfeldhalle. Die weiteren Trainingszeiten für Kinder und Jugendlichen sind auf der Homepage: www.ehingen-handball.de ersichtlich.