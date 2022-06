E-Bike aus Garage geklaut

Am Montag klaute ein Unbekannter das Rad aus einer Garage in Ehingen. Am späten Vormittag bemerkte der 48-Jährige das Fehlen seines Rades. Das stand in einer Garage in der Hechtstraße. Das Garagentor war wohl geschlossen. Eine Seitentür der Garage war wohl unverschlossen. Vom Pedelec fehlt jede Spur.

Tipp der Polizei: Der beste Diebstahl-Schutz ist ein stabiles Fahrradschloss, zum Beispiel ein Bügel- oder Panzerkabelschloss. Beim Kauf sollte man unbedingt auf "geprüfte Qualität" und hochwertiges Material (durchgehärteten Spezialstahl) sowie massive Schließsysteme achten. Das Schloss sollte außerdem groß genug sein, um das Fahrrad mit dem Rahmen an einem festen Gegenstand anzuschließen.