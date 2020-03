Durchwachsener Start der Frauenteams

Nachdem mehrere Spiele aufgrund der derzeitigen Witterungsverhältnisse abgesagt wurden, starteten lediglich die Landesliga-Fußballerinnen des SV Granheim sowie die Regionenligisten SG Dettingen und SGM Munderkingen/Griesingen in die Rückrunde.

Landesliga: TSV Sondelfingen – SV Granheim 1:1 (0:0). – Tore: 1:0 Camilla Rinker (53.), 1:1 Chantal Fath (75.). – Das Duell des Tabellenvierten aus Sondelfingen und dem Tabellenführer SV Granheim startete hektisch. So verliefen die ersten fünf Spielminuten auf beiden Seiten zerfahren. Danach waren die Granheimerinnen gut im Spiel und konnten sich mehrere Torchancen erarbeiten. Nach der Halbzeitpause fand Granheim die ersten zehn Minuten nicht in das Spiel zurück. Nach einem schlecht verteidigten Spielzug der Gastgeber musste das Team um Trainer Steffen Kemedinger den Rückstand einstecken. Erst nach dem Ausgleichstreffer in der 75. Minute waren die Granheimerinnen wieder am Drücker und Sondelfingen zunehmend unsicherer. Mehr als ein Punktgewinn war für den Tabellenführer aus Granheim jedoch nicht zu holen. Laut Kemedinger ist der Punktgewinn im Großen und Ganzen gerechtfertigt.

Aus Sicht der Tabelle schrumpft der Granheimer Vorsprung auf den ersten Verfolger Rottweil auf lediglich einen Punkt – allerdings hat der FV Rottweil ein Spiel weniger ausgetragen und könnte mit drei weiteren Punkten die Tabellenführung übernehmen.

Das Spiel der SG Altheim gegen den SV Reinstetten wurde wegen des derzeit nicht gut bespielbaren Platzes in Reinstetten auf Sonntag, 29. März, verlegt.

Regionenliga: TSV Ofterdingen – SG Dettingen 4:0 (2:0). – Tore: 1:0 Manja Sommer (18.), 2:0 Nicole Fischer (43.), 3:0 Sabrina Dürr (75.), 4:0 Stefanie Thoma-Ordowski (77.). – „Alle, die dabei waren, haben Kampfgeist bewiesen“, sagt Trainer Patrick Baier zu der Auftaktniederlage nach der Winterpause. Trotz vollem Einsatz konnte die Dettinger Mannschaft die verletzungsbedingten Ausfälle nicht kompensieren und kassiert eine bittere Niederlage in Ofterdingen. „Wir haben defensiver gespielt als sonst und auf Kontermöglichkeiten gelauert“, sagt Baier. Zwar konnte die eine oder andere Kontermöglichkeit herausgespielt, jedoch nicht mit einem Torerfolg beendet werden. „Wir müssen uns jetzt auf die nächste Woche konzentrieren und das Spiel abhaken“, sagt Baier abschließend. Mit der Niederlage bleibt die SG Dettingen auf dem Relegationsplatz.

SG Öpfingen – SC Blönried. – Das Spiel der beiden Regionenligisten wurde aufgrund der schlechten Platzverhältnisse in Öpfingen abgesagt. Ein Nachholtermin ist bislang noch nicht bekannt.

SGM Munderkingen/Griesingen – FC Römerstein 3:1 (1:1). – Tore: 0:1 k.A. (25.), 1:1 Verena Schrode (31.), 2:1 Nina Glöckler (61.), 3:1 Britta Klein (80.). – Mit einem 3:1 Sieg startet die SGM Munderkingen/Griesingen unter der Leitung von Trainer Alex Knapp erfolgreich in die Rückrunde. „Eigentlich waren wir das ganze Spiel überlegen“, sagt Knapp. Lediglich durch einen der wenigen Konteraktionen der Gäste musste sein Team ein Gegentor einstecken. Trotz Rückstand ließen sich seine Spielerinnen nicht aus dem Konzept bringen und drehten das Spiel. „Obwohl die Platzverhältnisse schwierig waren, war es ein gutes Spiel von uns“, sagt Knapp. Da sein Team sowohl in den Zweikämpfen wie auch läuferisch präsenter war, ist der Sieg laut Knapp verdient gewesen.

Kreisliga: SGM Bergemer SV/Altheim II – SV Langenenslingen – Das Spiel wurde abgesagt.